15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort yırtılması sonucu yaklaşık 12 saat süren ağır bir kalp operasyonu geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Önder, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sırrı Süreyya Önder'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir? Kaç yaşındaydı? Sırrı Süreyya Önder neden öldü? İşte Sırrı Süreyya Önder'in hayat hikayesi...

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 Adıyaman'da dünyaya geldi. Önder, 1978 yılında Adıyaman Lisesinde lise iki öğrencisiyken Maraş Katliamı'nı protesto ettiği için tutuklandı.

Tahliye olduktan sonra üniversite sınavında yaptığı ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak Ankara'ya gitti.

12 Eylül Darbesinde Ankara'da olan Önder, ilk tutuklanma furyasında tekrar hapse girdi.

Önder, sinema dünyasına 2006 yapımı "Beynelmilel" filmiyle yönetmen ve senarist olarak adım attı. "İtirazım Var", "F Tipi Film", "O... Çocukları" gibi projelerde yer aldı.

Önder, 2007'de Ankara Uluslararası Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nde en iyi senaryo ödüllerini kazandı.

Siyasete 2011 genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'ndan İstanbul milletvekili seçilerek girdi. HDP'nin 2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

2015 yılına gelindiğindeyse Ankara milletvekili seçildi. 2023 seçimlerinde DEM Parti'den İstanbul milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. Aynı yıl, TBMM'nin başkan vekili oldu.

2013'te Gezi Parkı protestolarında yer aldı. Protestolar sırasında yaralandığı için hastaneye kaldırıldı.

Önder, 2013'te Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle 3 Aralık 2018'de 43 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6 Aralık 2018'de Kocaeli'nde cezaevine girdi. 4 Ekim 2019'da serbest bırakıldı.

2021'de hakkında siyasetten men istemiyle dava açılsa da 2024'te Kobani Davası’ndan beraat etti.

Bir dönem BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Önder'in Ceren Önder Kandemir isimli bir kızı var.

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, 12 saat süren ağır bir operasyon geçirdi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Önder'in 3 Mayıs günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.