SON DAKİKA: Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme
Son dakika haberi... Geçen günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sinema oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme... Beyin kanaması geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Alço'nun normal odaya alındığı ve tedavisine devam edileceği öğrenildi.
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Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Sanatçının beyin kanaması geçirdiği açıklanmıştı. Ünlü oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi.
Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.