Tiyatro sanatçıları çocuklara kukla yapmayı öğretti
Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 'Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' kapsamında görev alan tiyatro sanatçıları, çocuklarla özel bir kukla atölyesi düzenledi.
AA
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Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' kapsamında atölye çalışması yapıldı. Festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki kukla atölye çalışmasıyla devam etti. Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından çocuklara renkli objelerle kukla yapımı öğretildi.