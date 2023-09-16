TUGFO Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı

Sabancı Vakfı'nın kuruluşundan itibaren ana destekçisi olduğu, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği konserde, yaşları 16-22 arasında değişen 73 genç sanatçı, topluluk çalışanlarına özel bir konser verdi. Sabancı Topluluğu tarafından 2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen konsere, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Batı müziğinin en güzel örneklerinin Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından dinleyicilere sunulduğu konser, hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söylenen “Gençlik Marşı” ile son buldu.

2023 yılındaki ilk etkinlik gençlerle başladı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yayınladığı mesajında, üç yıldır devam ettirdikleri Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin bu yılki ilk etkinliğini gençlerle başlatmaktan büyük gurur duyduklarının altını çizerken, “Orkestra; karşıt seslerin zenginliği, farklı tonların ahengidir. Tevazuyu hayat görüşü olarak benimsemektir. Bütünün içerisinde yer almayı, bireysel olarak öne çıkmaya tercih etmektir ” ifadelerini kullandı.