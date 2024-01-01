Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 2 ayda 40 bin ziyaretçi ağırladı

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de ziyarete açılan ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği müzeyi 2 ayda 40 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Açıklamada müzenin giriş ücretinin 2 Ocak'tan itibaren yetişkin ziyaretçiler için 50 lira, öğrenci ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 20 lira olarak belirlendiği, uluslararası ziyaretçiler içinse yetişkin biletlerinin 100 lira, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletlerinin de 40 lira olduğu belirtildi.

Öte yandan müze, 12 yaş altı çocuklar, öğretmenleri eşliğinde ziyaret edecek okul grupları, Maximiles Black ve Privia Black kart sahipleri, İş Bankası çalışan ve emeklileri ile beraberlerindeki aile bireyleri ve iştirak çalışanları, ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) üyeleri, kültür-sanat kuruluşu çalışanları, gazeteciler, gaziler, şehit ve gazilerin aileleri, engelliler ve refakatçilerine ücretsiz hizmet verecek.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonunda Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi pek çok sanatçının yaklaşık 2 bin 700 eseri bulunuyor.



Koleksiyonda özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi içerisinde 4 ve 5'inci katlarda kalıcı sergi "Türk Resmini İzlemek", 2 ve 3'üncü katlarda ise süreli sergi "İstanbul'un Resmi" yer alıyor.