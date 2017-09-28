Türkiye'de müze sayısı 417'ye çıktı

28 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2015'e göre yüzde 2 artarak 417'ye çıktı. Söz konusu müzelerin 193'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 224'ü ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,4 artarak 3 milyon 311 bin 359 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 38,7 azalarak 17 milyon 247 bin 440 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2016'da bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 49,3 azaldı.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ücret ödeyerek ziyaret edenlerin sayısı 2015 yılında 19 milyon 699 bin 239'u buldu. Bu rakamın toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 70 olarak tespit edildi. 2016'da ise 9 milyon 981 bin 351 ziyaretçiyle bu pay yüzde 57,9'a geriledi. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 8 milyon 423 bin 695 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı 2015'te yüzde 30 olarak gerçekleşti. 2016'da bu pay 7 milyon 266 bin 89 ziyaretçiyle yüzde 42,1'e yükseldi.

Özel müzelerin eser sayısı da ve ziyaretçisi de azaldı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 azalarak 374 bin 250 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 9,9 gerileyerek 8 milyon 40 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise geçen yıl 2015'e göre yüzde 2,8 artarak 103 bin 571 olarak hesaplandı. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il, 31 bin 177 ile İstanbul oldu. Bu kenti 6 bin 675 taşınmaz kültür varlığıyla İzmir, 4 bin 376 ile Muğla ve 4 bin 338 kültür varlığıyla Bursa takip etti.

Milli parkların alanı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 845 bin 814 hektar oldu. Tabiat parkı sayısı söz konusu dönemde yüzde 2,5 artarken, alanı yüzde 0,02 azaldı. Geçen yıl tabiat parkı sayısı 209'a yükselirken, alanı 99 bin 378 hektara geriledi.

Tabiat anıtı sayısı da aynı dönemde 1 adet azaldı ancak alanı yüzde 2,1 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı da 2016 yılında 2015'e göre 1 adet azaldı, büyüklüğü ise yüzde 26,4 azalışla 47 bin 244 hektara geriledi.

Kaynak: AA