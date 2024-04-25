Yılmaz Güney'in ölmeden bir ay önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Türk sinemasının efsane isimlerinden Yılmaz Güney'in ölmeden önce çekilen son fotoğraflardından biri ortaya çıktı. Güney’in aşırı kilo kaybettiğinin ve saçlarının döküldüğünün görüldüğü fotoğrafı Kızı Elif Güney sosyal medyadan paylaştı. Elif Güney paylaşımını daha sonra kaldırdı.
Cannes Film Festivali’nde 1982 yılında ‘Yol’ filmiyle Altın Palmiye Ödülü’ne değer görülen Yılmaz Güney’in ölmeden önce çekilen sonra fotoğraflarından biri ortaya çıktı.
Kızı Elif Güney’in sosyal medya hesabından paylaştığı karede, Yılmaz Güney’in aşırı kilo kaybettiği ve saçlarının döküldüğü görülüyor.
Fotoğrafın Güney’in ölümünden sadece yedi ay önce, Ağustos 1984’te çekildiği belirtildi.
Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak Türk sinemasında derin izler bırakan Yılmaz Güney, mide kanseri sonucu 1984 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybetmişti.
Geçmiş yıllarda da "Yılmaz Güney'in son fotoğrafı" olarak nitelendirilen başka bir fotoğraf yayımlanmıştı. Güney'in hastane odasında çekilen fotoğrafında eşi Fatoş Güney de yer alıyordu.