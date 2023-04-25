Zorlu çocuk tiyatrosu depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından, çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla, 2003 yılında kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’nin dört bir yanında çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2.100’e yakın sahneleme ile 1 milyona yakın çocuğa erişen Zorlu Çocuk Tiyatrosu şimdi de Zorlu Holding desteği ile 23-30 Nisan Çocuk Haftası’nda çocuklar için deprem bölgesinde.

İlk durağı Hatay oldu

Bölgedeki çocukların yüzlerini güldürmek ve iyi hissetmelerine katkıda bulunmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında turneye çıkıtı. Turnenin ilk durağı Hatay oldu.

“Lunapark Gezegeni” oyunu ile çocuklara keyifli anlar yaşatan Zorlu Çocuk Tiyatrosu 23 Nisan’da Hatay Samandağ’da iki kere sahnelendi. Oyun bugün (24 Nisan) Hatay Kocaeli Çadır Kent ve Hatay Atakaş Stadyumunda çocuklarla buluşacak.

Turnenin son durağı Adıyaman

Oyun, depremden etkilenen çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve umutsuzluk döneminde çocuklar üzerinde pozitifi bir etki uyandırıp yeniden hayaller kurmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun çıktığı turne 25 Nisan’da Kahramanmaraş Fuar Merkezi Çadır Kent ve Vali Saim Çopar Çadır Kentte devam edecek. Turnenin son durağı ise 26 -27 Nisan tarihleri için Adıyaman olacak. “Lunapark Gezegeni” oyunu Adıyaman’da 26 Nisan’da Altınşehir Konteyner Kent ve Üniversite Çadır Kentte, 27 Nisan’da ise Eğri Çay Çadır Kent ve Kayalık Mahallesi Atatürk Orman Atasay Çadır Kent olmak üzere ikişer gösterim yapacak.