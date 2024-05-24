20 yıllık yara oksijen tedavisiyle iyileşti

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Metin Güler'in sol kolu, 9 yaşındayken elektrik çarpması sonucu ampute edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan ve 20 yıl ayağındaki yarayla yaşayan Güler, Hiperbarik Oksijen Merkezi'nde yapılan 6 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

"Hastanın ayağı kesilmekten kurtuldu"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özgür Yılmaz, Kronik Yara Bakım Merkezi'nin geçen yıl açıldığını, kurumun hem Malatya hem de çevre illere hizmet verdiğini aktardı. Yılmaz, Metin Güler'in yanık sonrası kemikte enfeksiyon oluşumu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti ve ekledi: "Tedavi sayesinde hastamızın ayağını kesilmekten kurtardık. Şu anda ayak basar pozisyonda ve hastamız gündelik işlerini rahatlıkla yerine getirebiliyor."

"Oksijenle yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz"

Hiperbarik Merkezi uzman doktorlarından Ecem Dak Dedekargınoğlu, hiperbarik oksijen tedavisinin 'yüksek basınç altında hastaların 2 saat yüzde 100 oksijen solumasıyla uygulanan bir tedavi yöntemi' olduğunu söyledi ve ekledi: "Yüksek basınç altında gazların çözünürlüğünün artmasından dolayı kandaki oksijen çözünürlüğü ciddi oranda artacak. Bu şekilde yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz. Yara çevresinde bozulan oksijenezasyonu hiperbarik oksijen tedavisiyle artırmaya çalışıyoruz. Aslında tedavideki temel amacımız bu. Özellikle diyabetik ayak yarasında ya da iyileşmeyen yaralarda bu şekilde hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz."