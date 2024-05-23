4 yılda 14 milyon hastaya sağlık hizmeti

İsmini yaşamı simgeleyen 'çam' ve 'sakura' ağaçlarından alan hastanede, 4 yıl içerisinde 3 milyon 720 bini acil servislerde olmak üzere toplamda 14 milyon 140 bin hastaya hizmet verildi. Türkiye'nin önemli sağlık üslerinden biri olarak tanımlanan kuruluş, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından da birçok hasta ağırlıyor.

Acil servisimiz 7 bin 500 hasta kapasiteli

Günlük asgari 7 bin 500 hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi burada

Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam'ın verdiği bilgilere göre, Genel Hastane'de yer alan ve 'Avrupa'nın en büyük yanık merkezi' olarak tanımlanan 61 yataklı ve 2 ameliyathaneli yanık merkezinde ise 18 bin 976 yanık tedavisi gerçekleştirildi. Merkezde, 2 bin 550 hastaya yatarak tedavi verildi, 9 bin 368 kişi ise ameliyat edildi.

Sağlık turizmi kapsamında ise 60'a yakın farklı ülkeden binlerce hastaya robotik cerrahi, tıbbi onkoloji, kalp ve damar cerrahisi, gastroenteroloji, göz gibi medikal cerrahi işlemlerinde hizmet sunuldu.

Helikopter pistlerimiz herkese hizmet ediyor

Sağlam, sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara kemik iliği nakilinden organ nakline ve genel sağlık hizmetlerine kadar her alanda hizmet sunulduğunu dile getirdi. Hastanedeki 3 heliport alanına da dikkati çeken Sağlam, "Bu pistler bütün Türkiye'ye hizmet ediyor. Özellikle pandemi döneminde bu heliportların ciddi desteğini gördük sağlık hizmeti anlamında. Acil durumlarda ambulans helikopterlerimiz bu pistleri kullanıyor. Gerek hastanemize gerekse başka yerlere nakiller için de bu alan kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojik altyapısı konusunda ve görüntüleme hizmetlerinde diğer hastanelere göre ciddi bir üstünlükleri olduğunu belirten Sağlam, "8 tane MR'ımız var. Bunlardan 1'i açık MR. Ameliyathanelerimizin sayısı oldukça fazla ve bu ameliyathaneler verimli şekilde çalışıyor. Bu ameliyathanelerde robotik cerrahi de yapılıyor. Böbrek, karaciğer ve diğer sindirim sistemiyle ilgili ameliyatlar robotik cerrahide ön plana çıkıyor." bilgisini verdi.