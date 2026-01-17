45 yaş üstü erkekler dikkat: Doç. Dr. Meftun Çulpan uyardı! Sinsi ilerliyor, sakın ihmâl etmeyin...

Ürolojik hastalıklar erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte artıyor. Prostat büyümesi, prostat kanseri, mesane ve böbrek kaynaklı kanserler geç kalındığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Meftun Çulpan; hormonal değişiklikler, doku yenilenme kapasitesindeki azalma ve hücresel düzeyde birikimli hasar nedeniyle özellikle 45 yaş sonrasında prostat, mesane ve cinsel işlev ile ilgili hastalıkların görülme sıklığında belirgin bir artış olduğunu aktardı.

Prostat ve bazı mesane hastalıkları sinsi ilerleyebilir

Özellikle prostat kanseri ve bazı mesane hastalıklarının belirti göstermeden, sinsi ilerleyebileceğine vurgu yapan Dr. Çulpan; “bu durumun tanıda gecikmelere ve tedavi seçeneklerinin sınırlanmasına neden olduğunu” ifade etti, “Düzenli ürolojik muayenelerin şikâyet gelişmeden hastalığın saptanmasını mümkün kıldığına” dikkat çekti.

Pek çok ürolojik hastalığın erken dönemde tanı konulduğunda etkili bir şekilde tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Meftun Çulpan, erken tanının avantajlarını ise şöyle sıraladı: “Tedavi başarısı artıyor, daha az invaziv tedavi seçenekleri uygulanabiliyor, tedaviye bağlı yan etkiler daha az oluşuyor ve yaşam kalitesi korunabiliyor.”

Bu hastalıklardan nasıl korunuruz?

Doç. Dr. Meftun Çulpan ürolojik hastalıklardan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: “Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivitede bulunan, sigaradan uzak durun ve ideal vücut ağırlığınızı koruyun.”

Ancak Dr. Çulpan, anılan tüm bu koruyucu tedbirlerin düzenli tıbbi kontrollerin önüne geçmeyeceğini belirterek, "45 yaş üzeri erkeklerin, herhangi bir şikâyetleri olmasa dahi, belirli aralıklarla ürolojik değerlendirmeden geçmeleri çok önemli" dedi.