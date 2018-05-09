Abdi İbrahim'den 1 milyar liralık yatırım hamlesi

09 Mayıs 2018

Abdi İbrahim, 400 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği biyoteknolojik ilaç üretimi tesisi AbdiBio’yu 11 Mayıs’ta hizmete açacak.

Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyan ve Esenyurt'ta 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu olan AbdiBio, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak.

Abdi İbrahim aynı gün, yatırım bedeli toplamda 600 milyon lirayı bulan iki yeni tesisin de temellerini atacak. 2020 yılında üretime geçmesi planlanan Steril Enjektabl Üretim Tesisi, alanında Türkiye’nin en büyüğü olacak. Temeli atılacak Onkoloji Üretim Tesisi de sektördeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

"İlaç sektöründe rekabetçi güç artacak"

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, toplam 1 milyar lirayı bulan yatırımlara ilişkin düzenlenen toplantıda, dünyada ve Türkiye’de ilaç sektöründe yaşanan büyük değişim ve dönüşümün odağında biyoteknolojinin olduğunu vurgulayarak, hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemlerin giderek daha etkili hale geldiğini vurguladı.

Barut, AbdiBio’nun, Abdi İbrahim’in ilaç sektöründe yaşanan bu dönüşümle ilgili vizyonunu yansıttığını ifade ederek, “Bu vizyon, sadece şirketimizin değil, Türk ilaç sektörünün rekabetçi gücünü de artıracak, sektörümüzün bütününe değer katacaktır.” dedi.

“Molekül keşfinde öncü olmak istiyoruz”

Nezih Barut, IQVIA verilerine göre dünyada değer bazında en yüksek 10 ilaçtan 6’sının, Türkiye’de ise 9’unun biyoteknolojik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Biyoteknolojik ilaçların dünyada pazar payı yüzde 27, Türkiye’de ise yüzde 22. Önümüzdeki yıllarda dünyada biyoteknolojik ilaç pazarının diğer ürünlerin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Abdi İbrahim'in biyoteknoloji alanında azmini, hedeflerini ortaya koyan son teknolojiye sahip AbdiBio, 400 milyon lira yatırımla Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu tesiste dünya standartlarında üretim yapacağız. Hücre bankasından başlayarak nihai ürüne kadar olan tüm üretim süreçlerini bu tesisimizde gerçekleştireceğiz.

Kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları tedavisinde kullanılacak biyoteknolojik ürünleri burada üreteceğiz. Bu ilaçları Türkiye’de kullanıma sunmanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edeceğiz. Ayrıca, farklı firmaların üretim ihtiyaçlarına da bu tesis aracılığıyla yanıt vereceğiz. Bütün bu faaliyetlerimiz biyoteknolojik ürün ithalatının azalmasında ve ihracatın artmasında rol oynayarak ekonomimizin en temel gündemlerinden biri olan cari açığa da ilaç olacak. AbdiBio yatırımımızla alacağımız sonuçlar, hükümetimizin başlattığı ve bizim de şirket olarak büyük destek verdiğimiz 'ilaçta yerelleşme' hamlesine önemli bir katkı sağlayacak.”

Barut, biyoteknoloji alanında yetişmiş insan gücünün az olduğunu, AbdiBio’nun çok titiz bir uzmanlık gerektiren bu alanda nitelikli istihdama fayda sağlayacağını, yeni tesiste 2 yıl içinde 250 uzmanın çalışacağını bildirdi.

Yurt içindeki insan kaynağını etkin olarak sürece dahil ederken bir yandan yeni uzmanlar yetiştireceklerini, bir yandan da yurt dışından gelen uzmanların katkısıyla bir know how merkezi olacaklarını belirten Barut, “Türkiye’nin ilaçta büyük sıçrama yapması molekül bulmasına bağlı. Abdi İbrahim olarak, bu tesisi hayata geçirdikten sonra şimdi üzerinde duracağımız hedef, molekül keşfidir. Bu alanda da öncü olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Toplam yatırımımız 3 milyar liraya ulaştı”

AbdiBio’nun açılışıyla birlikte Türkiye’deki en büyük Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri’nin de temellerinin atılacağını bildiren Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplamda 600 milyon lira yatırımla hayata geçecek olan yeni tesislerimizde 2020 yılında üretime başlayacağız. Üretim kompleksimizde yer alan oftalmoloji alanımızla ilgili yatırım sürecimiz tamamlanmak üzere. 240 milyon lira tutarla hayata geçecek bu yatırım sayesinde halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler artık Türkiye’de üretilir hale gelecek. Aynı şekilde 18 milyon liralık yatırım bedeline sahip Hormon Üretim Alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek. Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2,5 milyar lira. Yurt dışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar liraya ulaştı.”

“Sektörün en çok istihdam sağlayan şirketiyiz”

12 ülkede kendi yapılanmalarıyla faaliyet gösterdiklerini, ürünlerini Avrupa Birliği ülkelerinden Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya geniş bir coğrafyada toplam 50 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Barut, 2018 yılında ihracat ve yurt dışı gelirlerde yüzde 32 büyüme hedeflediklerini kaydetti.

Barut, “Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü tehditte üretim ve istihdam gücümüzle mücadeleye destek veriyoruz. Sadece 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yeni istihdam sağladığımız kişi sayısı bin 175’e ulaştı. Abdi İbrahim’in yurt dışı pazarlar dahil şu an 4 bin çalışanı bulunuyor. 2018 yılı sonuna kadar bu sayıyı 4 bin 500’e çıkararak, Türk ilaç sektörünün en çok istihdam sağlayan şirketi olma unvanımızı koruyacağız. Sektörümüzün gelişimine hizmet etmek, en önemlisi de doğup büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu ödemek en büyük arzumuz. Biz şirket olarak değerimizi, memleketimize olan katkımızla ölçeriz. Bu inançla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla yatırım yaparak, daha fazla üreterek, daha fazla ihracat gerçekleştirerek ve daha çok istihdam sağlayarak hem şirketimize hem de ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle SGK iskontoları azaltabilir"

Barut, 2017’de 553 milyon dolar ciro elde ettiklerini, ihracatta bu yıl 100 milyon dolara, 2 yıl sonra ise 200-250 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

2020 yılında dünyanın en büyük 100 ilaç firmasının içinde olmayı hedeflediklerini aktaran Barut, “2007’de biz dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96’ncı sıradaydık, 835 milyon dolar ciromuz vardı. Türk lirasının döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde ciromuz geçen yıl 553 milyon dolar oldu. Ama umutluyuz.” diye konuştu.

Barut, döviz kurundaki yükselişin, Türkiye’de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan sabit kuru nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya ise, “Şu anda bizim kullandığımız kur 2,68. Dolayısıyla 2,68’den devam ediyoruz. Bundan sonra özellikle bu ithal ilaçlarda sıkıntı olabilir. Devletin bir çözüm bulması gerekebilir. İlaç bulunamazsa, sıkıntılar başlarsa, o zaman ilaç fiyatlarında belki bir artış olur veya sosyal sigortaların iskontosunda bir düşme olur. İlaç fiyatlarında artış yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü ilaç fiyatlarında artış yaparlarsa bunun enflasyon artışına direkt etkisi olur. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iskontoları azaltabilir.” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: AA