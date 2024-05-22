Anında müdahale felç riskini yok ediyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Reşit Yılmaz, felcin beyin damarlarının tıkanması ve kanaması sonrası ortaya çıktığını söyledi. Felcin tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Yılmaz, inme tedavisinde en önemli faktörün zaman olduğunu, damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlarla ya da anjiyografi ile hastaların inmeden önceki hayatlarına dönebildiğini vurguladı.

Her yıl 6 milyon kişi felçten dolayı hayatını kaybediyor

Her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin inmeden dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, vücudun tek tarafında, yüzde, kolda, bacakta uyuşma ve güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, denge koordinasyon ve ani görme kaybı gibi durumlarda inmeden şüphe edilmesi ve hemen 112 Acil Servis'in aranması gerektiğini belirtti.

Dakikada 1.9 milyon beyin hücresi ölüyor

Yılmaz, şöyle konuştu: "Çevre illerde bir inme vakası olduğu zaman 30 nöroloji uzmanının bulunduğu İnme Hattı üzerinden uzmanlarımız bizlere görüntüleri atıyor. Hastaya eğer bir anjiyografi ya da pıhtı açıcı ilaç tedavisi gerekiyorsa hastayı hemen kabul ediyoruz. Kara ambulansı, uçak ambulansıyla hastayı merkezimize gönderiyorlar. İnme hastalığına acil müdahale edilmesi lazım. Dakikalarla yarışıyoruz. 1 dakikada yaklaşık olarak 1.9 milyon beyin hücresi ölmekte. O yüzden zaman çok önemli. Çevre illerden de hastaları kabul etmekteyiz. Erken müdahale ile hastalar inmeden önceki hayatlarına geri dönebiliyorlar. Erken müdahale edilmediği takdirde hastalar yatağa bağımlı kalabiliyor. Bu hastalıkta ölümle sonuçlanabiliyor."