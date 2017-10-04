Antalya Şehir Hastanesi için ihale açıldı

04 Ekim 2017

Sağlık Bakanlığı, Antalya Şehir Hastanesi Projesi yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre ihale, bin yataklı şehir hastanesi ve ticari hizmet alanları yatırımını kapsıyor.

Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan projenin yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2.5 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3.5 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27.5 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28.5 yıl olarak belirlendi.

İhalenin önyeterlilik başvuruları 21 Kasım'a kadar Sağlık

Kaynak: Reuters