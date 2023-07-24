Aralıklı oruç sağlığa zararlı mı?

Uzmanlar, sabah 09.00’dan sonra kahvaltı yapmanın diyabet riskini artırdığını ortaya çıkarırken, saat 22.00’den sonra yemek yenmesinin de diyabet riskini artırdığını belirtti. Uzmanlar, kahvaltıyı geç yapanların tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğunu belirtirken, bu durumun uzun vadeli sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini de açıkladı.

Bilim insanları kahvaltıyı sabah saat 08.00’den önce yapanların şeker hastalığı riskinin daha az olduğunu ve bu kişilerin tip 2 diyabet hastası olması riskinin yüzde 59 azaldığını duyurdu.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Dr. Anna Palomar Cros, “Öğün zamanlarının sirkadyen ritim ve glikoz ve lipid kontrolü için önemli olduğunu biliyoruz. Fakat beslenme saatleri ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir araştırma yapılmamıştı” dedi.

Yüzde 79’u kadın olan 100 bin yetişkinin verilerini inceleyen Dr. Palomar Cros, “Biyolojik olarak bu sonuçlar çok mantıklı. Zira kahvaltıyı atlamak glikoz ve lipid kontrolünü ve insülin seviyelerini etkiliyor” ifadesini kullandı.