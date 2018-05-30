Avusturyalı OMV, Samsun'daki santralini sattı

30 Mayıs 2018

Bilgin Enerji, Viyana merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi OMV’den, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma Türkiye Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kurumların onayından sonra devreye girecek. Satış sürecinin en geç 2018’in 4. çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.

OMV, Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, Samsun’da inşa ettiği 896.69 MWm/886.92 MWe lisans kapasitesine sahip doğal gaz kombine çevrim santralini 2013’te işletmeye almıştı.

Bilgin Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Bilgin “Türkiye’nin en esnek ve verimli doğal gaz santrallerinden birine sahip bu şirketin satın alınması ile birlikte kurulu gücümüzü 1760 MW’a çıkartarak pazar payımızı artırmayı ve yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü daha dengeli ve esnek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz ekonomisinin gücüne ve geleceğine olan inancımız satın alma kararımızda etkili oldu” dedi.

OMV'den yapılan açıklamada ise Türkiye'deki enerji satış ve enerji ticareti faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

Santralin 2015 yılından bu yana satışı gündemdeydi.