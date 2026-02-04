Google Haberler

Bakan Işıkhan: 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının Temmuz 2025 itibarıyla geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı

Bakan Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme listesine dahil edildiğini, geri ödeme kapsamındaki toplam kanser ilacı sayısının 916’ya ulaştığını bildirdi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, söz konusu düzenlemeden son 6 ayda yaklaşık 22 bin kanser hastasının yararlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listesinde yer alan kanser ilaçlarının sayısına ilişkin de bilgi vererek, 96’sı yurt dışından temin edilen, 820’si ise Türkiye’de ruhsatlı olmak üzere toplam 916 kanser ilacının geri ödeme kapsamında bulunduğunu kaydetti.

SGK prim borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem!SGK prim borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem!Ekonomi
En çok ABD'ye sattılar: Üst üste 13'üncü kez rekor kırdılarEn çok ABD'ye sattılar: Üst üste 13'üncü kez rekor kırdılarEkonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA