Bakan Işıkhan: 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının Temmuz 2025 itibarıyla geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
Bakan Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme listesine dahil edildiğini, geri ödeme kapsamındaki toplam kanser ilacı sayısının 916’ya ulaştığını bildirdi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, söz konusu düzenlemeden son 6 ayda yaklaşık 22 bin kanser hastasının yararlandığını belirtti.
Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listesinde yer alan kanser ilaçlarının sayısına ilişkin de bilgi vererek, 96’sı yurt dışından temin edilen, 820’si ise Türkiye’de ruhsatlı olmak üzere toplam 916 kanser ilacının geri ödeme kapsamında bulunduğunu kaydetti.