Çorum’da 19 kişi mantardan zehirlendi
Çorum'da doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi tedavi altına alındı. Kentte iki gün önce de yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi görmüştü.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kent merkezi ile Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi, bulantı ve kusma şikayeti ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Hastaların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.