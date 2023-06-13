Çorum’da 19 kişi mantardan zehirlendi

Kent merkezi ile Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 19 kişi, bulantı ve kusma şikayeti ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastaların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.