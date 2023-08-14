COVİD kabusu Eris’le döndü

Emre ERGÜL

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, kısa süre içinde küresel salgına dönüşen ve 2022’de kademeli olarak sona eren koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir endişe doğdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID virüsünün yeni varyantı EG.5’i, nam-ı diğer Eris’i, resmen ilan etti ve tüm ülkeleri EG.5 vakalarını takip için uyardı. EG.5, ilk olarak bu yılın şubat ayında yine Çin’de tespit edildi.

Batı basınına göre, Amerika’daki ilk Eris vakası nisan ayında kayıtlara geçti. Eris, bugün aralarında Güney Kore, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya’nın da olduğu 51 ülkeye yayılmış durumda. Eris’in COVID’in Omikron varyantlarından daha tehlikeli olduğunu ve daha hızlı yayıldığını söyleyen WHO yetkilileri, “Halk sağlığı için bir risk oluştursa da küresel bir salgın tehdidi şu an görünmüyor” diye konuştu.

İşin ciddiyetini rakamlarla anlatalım: EG.5’in varyasyonlarından biri de 5G.5.1 olarak adlandırılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, ülkede şu an görülen 7 COVID vakasından 1'inin neden 5G.5.1… BBC Televizyonu’na göre, bu vakaların hepsi de 85 yaş üstü insanlar…

ABD’de durum farklı değil. Ne kadar hızlı yayıldığını ABD Hastalıkları Kontrol ve Korunma Merkezi (CDCP) rakamları gösteriyor: “Son iki haftadaki COVID-19 vakalarının yüzde 17.3’ünü Eris oluşturuyor. Bir önceki haftadaki oran yüzde 12’ydi.” New York Times’a konuşan Johns Hopkins Üniversitesi’nden Andrew Pekosz da temkinli bir açıklama yaptı: “Artışlar tabi ki endişe verici.

Ancak 3-4 aydır ülkede dolaşımda olan virüsten farklı değil gibi.” Scripps Laboratuvarları’nın başındaki Eric Topol da “Tek endişem yüksek riskli hastalar ve yaşlılar için” dedi. Eris için uzmanlar eylül ayına özellikle dikkat çekiyor.

Çünkü yaz tatilinin bitip, insanların yeniden işyerlerine, gençlerin de okullara dönmeleriyle birlikte vakalarda artışlar olacağına inanılıyor. Atina Pire Hastane Doktorları Derneği Başkanı Matina Pagonis şöyle uyardı: “Eris, COVID-19’un bitmediğini ve mutasyonların devam ettiğini gösteriyor. Şu an belirtiler hafif görünüyor ama kronik hastalıkları olanlar dikkat etmeli.”

Eris’in belirtileri neler?

-Öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akması

-Hapşırma

-Bitkinlik

-Baş ağrısı

-Kas ağrıları

- Koku alma duyusunun değişmesi

Kendinizi EG.5’ten nasıl korursunuz?

-Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamalısınız.

-Hastayken evde kalmalısınız.

-Hasta insanlarla temastan kaçının…

-Bulunduğunuz ortamı havalandırın.

- Kalabalık, kapalı alanlarda maske takın.

-Öksürür ve hapşırırken ağzınızı kapatın.

Fitne ve fesat tanrıçası Eris

Bilimsel ismi EG.5, sosyal medyada “Eris” diye adlandırıldı. Eris, Yunan mitolojisinde fitne ve fesatın tanrıçasıydı. Peleus ve Thesis’in düğün törenine çağrılmayan Eris, törene üzerinde “En güzeline” yazan bir altın elma atar. En güzel olduğunu düşünen Hera, Athena ve Afrodit arasında kavga çıkar. Tanrı Zeus, birinciyi seçmesi için Paris’i görevlendirir. 3 kadın da Paris’e rüşvet teklif eder. Hera, “Seni Avrupa ve Küçük Asya’nın kralı yaparım” der, Athena “Sana savaşma becerisi ve bilgelik veririm” der, Afrodit, “Dünyanın en güzel kadını Helen’i sana aşık ederim” der. Paris, Afrodit’i seçer ve Truva şehrinin yok olmasına neden olan savaş başlar.

“Hayatımda böyle hasta olmadım”

İsmini vermek istemeyen bir bankacı, Eris yüzünden yaşadıklarını DÜNYA’ya anlattı: “Eşim rehber. Bir turist kafilesinden virüsü kaptı, ben de ondan kaptım. Doktor ‘Yeni bir koronavirüs var’ dedi. 2 hafta önce ishal ve halsizlikle başladı. Arada bir geçiyor gibi oldu ama sonra yeniden vurdu. Aralıksız burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik ve mide bulantısı… Hayatımda böyle hasta olmadım.”