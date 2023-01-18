Epilepsi krizi gelmeden önlem almak mümkün

Epilepsi hastalığına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre; Türkiye’de 950 bin epilepsi hastası bulunuyor. Dünyada ise bu rakam 65 milyon kişi civarında. Dünya literatüründe bir ilk olan ve Türk bilim insanları tarafından geliştirilen inEpilepsy uygulaması, Nöbet Algılama ve Takip Yazılımı sayesinde epilepsi nöbeti gelmeden 180 saniyeye kadar kullanıcılarını ve yakınlarını uyarıyor.

Dünyada bir ilke imza atıldı

Türk akademisyenler ve Türk bilim insanlarının iş birliği neticesinde üç yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan uygulama ile hasta yakınları da nöbet izleme süreçlerine dahil olabiliyor. Nöbet Algılama ve Takip Yazılımına sahip dünyadaki ilk epilepsi uygulaması inEpilepsy, nöbet esnasında bulunulan yeri görsel harita ile anında mesaj olarak iletiyor. Uygulama epilepsi hastalarının yaşam konforunu olumsuz etkileyen nöbetleri en az riskle atlatmalarına katkıda bulunuyor.

180 saniye öncesine kadar erken uyarı alarmı

Uygulama ile detayları aktaran Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Eşref Akıl; “Dünyada en fazla mağduriyet oluşturan hastalıklardan birisi olan epilepsi, doğuştan ölüme kadar her dönemde yaşanabiliyor. Tamamen Türk yazılımı ile geliştirilen inEpilepsy uygulamasında veriler yapay zeka ile işlenerek, epilepsi hastalarının geçirdikleri nöbetler ayrıştırılıyor ve kriz gelmeden 180 saniye öncesine kadar erken uyarı alarmı oluşturuluyor. Bu sayede hastanın bulunduğu yerde kendini güvenli bir pozisyona alması sağlanıyor ve nöbetlerini güvenli alanlarda geçirmelerine destek oluyor” dedi.

Anlık paylaşım yapılabiliyor

inEpilepsy uygulaması ile istenildiği takdirde uzman görüşü ve uzman takibi özelliği ile veriler hastaların kendi doktorları ile anlık paylaşılıyor. Bu sayede doktorlar süreç hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğu için hastalarını daha yakından tanıma imkanına sahip oluyor. Dünya literatüründe bir ilk olan Türk bilim insanları ve Türk akademisyenlerin desteği ile tasarlanan inEpilepsy, ilaçların kullanım saati ve dozları kayıt altına alarak hatırlatma da yapıyor. Bu sayede epilepsi hastaları tedavilerini aksatmadan sürdürebiliyor.

Daha konforlu bir yaşam

Uygulamayı hayata geçiren Insense Yazılım’dan Assoc. Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul epilepsi krizleri için geçen her bir saniyenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bizler bu bilinçle hareket ettik. Epilepsi nöbeti gelmeden 180 saniye önce kullanıcıları uyaran uygulamamız ile hastalar erken uyarı sayesinde nöbetlerini güvenli bir şekilde atlatabilecek. Uygulamamız üzerindeki geliştirmelerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde alacağımız yeni yatırımlarımız ile uygulamayı geliştirmeye ve epilepsi hastalarının hayat konforlarını iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Uygulama; Google Play Store ve App Store’dan indirilebiliyor.