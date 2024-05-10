Farklı yaş gruplarındaki kadınlar için beslenme önerileri

Dengeli bir diyet, yeterli vitamin ve mineral alımı, sağlıklı kilo yönetimi ve düzenli egzersiz, kadınların genel sağlığını iyileştiriyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir ile Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak, beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu...

Bazı komplikasyonları önlemek mümkün

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, "Kadınların özellikle hamilelik ve doğum sonrası dönemde sağlıklı bir diyet sürdürmekte zorlanabileceklerini belirtti.

Demir, "Doğru beslenme, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik öneme sahiptir ve en iyi sağlık sonuçlarını elde etmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsemek gereklidir. 20'li ve 30'lu yaşlardaki anneler için, karbonhidratlar, proteinler, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içeren dengeli bir diyet oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde folik asit, demir, kalsiyum ve D vitamini gibi besinlerin alımının artırılması gereklidir. Bu besinler, bebeğin sağlıklı gelişimi için hayati bir rol oynar ve doğum kusurlarını, anemiyi ve diğer komplikasyonları önleyebilir" açıklamalarında bulundu.

Protein ve lif tüketimine dikkat edilmeli

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak da çoğu annenin, kahvaltıyı atlayarak, aile fertlerinin beslenmesine öncelik verdiğini, düzensiz yemek zamanlamalarına sahip olduklarını ve her yaşta anne için düzenli olarak güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamanın çok önemli olduğu bilgisini paylaştı

Akşam yemeklerinin erken saatlerde yenmesi gerektiğini aktaran Durak "Gün içinde yeterli miktarda protein ve lif eklemek de büyük önem taşır. Günlük olarak salata ve meyve tüketmeyi alışkanlık haline getirmek önemlidir. Vejetaryen anneler ve kadınlar, B12 vitamini eksikliği riski taşıdıklarından süt ve süt ürünleri tüketimlerine özellikle dikkat etmelidirler. Ayrıca, D vitamini eksikliği kadınlarda yaygın olduğundan, D vitamini takviyelerini düşünmeleri de faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Süt üretimi için günlük 300-500 kaloriye ihtiyaç var

Durak hamile kadınların, yeni ve emziren annelerin doğum sonrası dönemde bazı eksiklikler yaşayabileceklerini ve uzun vadeli sağlıkları için yeterli beslenmeye önem vermeleri gerektiğine vurgu yaptı. Doğum öncesinde folik asit, demir ve kalsiyum içeren besinlerden tüketilmesi gerektiğini belirten durak şöyle devam etti:

"Hem hamilelikte hem emzirme döneminde vücudun gerekli tüm besinleri almasını sağlamak için meyve, sebze, kepekli tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağların dengeli olduğu öğünler tüketilmelidir. Günde 8-10 bardak su içmek, kahvaltıyı atlamamak, porsiyon kontrolüne dikkat etmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, sağlıklı yağları tercih etmek, sık sık daha küçük öğünler yemek gebelik sürecinde hem annenin hem bebeğin sağlığını destekler. Emziren annelerin süt üretimini desteklemek için günde 300-500 kaloriye ihtiyacı vardır. Bebek ve anne için gerekli besinleri sağlamak için çeşitli meyveler, sebzeler, tam tahıllılar ve yağsız proteinler eklemek gerekir. Bebeğin sağlığı için kafein alımı minimumda kalmalı."