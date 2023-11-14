Hastalıklarınızı da sigortalatın!

Esin ÇETİNEL

Özel sağlık sigortası ve Tamamlayıcı sağlık sigortasının yanı sıra artık hastalığa özel sigortalar da oldukça revaçta. Bugün riskli hastalıklar sigortaları için kurumlar yaşa, cinsiyete ve tanımlanan riskli hastalık sayısına göre farklılaşan fiyatlar uyguluyor.

Primler genelde bu kriterlere bağlı olarak bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Sigorta şirketleri genelde riskli hastalıklar sigortası ürünlerine en sık görülen riskli, tedavisi uzun ve maliyetli hastalıkları dahil ediyor. Bunlar içinde en yaygınları kanser, MS, kalp rahatsızlıkları, koma, trafik kazalarına bağlı yaralanmalar yer alıyor. Sigorta şirketlerinin size sunduğu poliçelerde ise bu hastalıklar detaylı biçimde bulunuyor.

Bu poliçedeki teminat tutarını ise siz belirliyorsunuz. Yani sigorta poliçenizde yer alan hastalıklardan birini geçirmeniz durumunda sigorta şirketinizin size ne kadarlık bir ödeme yapacağına siz karar veriyorsunuz. Örneğin 100 bin TL’lik bir teminat satın aldınız ve bu süreçte bypass olmanız gerekiyorsa sigorta şirketi size bu tutarda bir ödeme gerçekleştiriyor. Bir hayat sigortası ürünü olan riskli hastalıklar sigortası yaptıran kişinin yaşam kaybı söz konusu olduğunda ise bu tutar yakınlarına ödeniyor.

Ücretsiz hizmetler var

Bu sigortalarda asistans hizmetler de mevcut. Sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte genelde asistans hizmetler içinde indirimli veya ücretsiz olmak üzere diyetisyen, psikolojik danışmanlık, göz ve diş taraması, eczane tasarruf paketleri, ücretsiz ambulans, Mamografi ve PSA Testi, anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim, gibi sağlık alanında çözümler de var. Sigortanın bir diğer avantajı ise ödedikleri primleri vergi matrahlarından düşerek vergi avantajı sağlaması.

Aileyi de sigortalıyor

Örneğin kritik hastalıklar sigortası ürünü bulunan NN Hayat ve Emeklilik, tehlikeli hastalıklar kapsamında iki ayrı teminat içeren ürün sunuyor. Ürünlerin her ikisinde de vefat ana teminatı bulunuyor. Kanser koruma teminatı içeren ürünün yanı sıra kanser dahil olmak üzere 17 hastalık içeren tehlikeli hastalıklar paketi de bulunduğunu söyleyen NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, “Kanser koruma teminatı içeren ürünümüzle, 18-55 yaş aralığındaki, 17 hastalığı kapsayan ürünümüzde ise 18-60 yaş aralığındaki müşterilerimizi sigorta kapsamına dahil edebiliyoruz” diyor.

Hızlı tetkik hizmeti veriliyor

NN Hayat ve Emeklilik, “Ailem Yanımda Yıllık Hayat Sigortası” ürünü ile de müşterilerinin, eş ve çocukları ile birlikte tek bir poliçede kanser ya da 17 hastalık içeren teminatını seçerek aile üyelerini koruma altına alabiliyor. Anna Grzelonska’nın verdiği bilgiye göre sigortalının 90 günlük bekleme süresinin dolmasının ardından poliçe ya da özel şartlarda belirtilen risklerin gerçekleşmesi halinde sigorta devreye giriyor. Firma tehlikeli hastalıklar sigortası yaptıran müşterilerine aynı zamanda ‘Hızlı Tetkik’ hizmeti de sağlıyor" dedi.

MetLife'ın paketinde DSÖ'nün kabul ettiği 33 hastalık yer alıyor

MetLife Emeklilik ve Hayat, kritik hastalıklar kapsamında “İyi ki Varsın Hayat Sigortası” ürününü çıkarttı. Üründe kansere ek olarak kalp krizi, yüksek ateş (39 üzeri), trafik kazaları, akut solunum problemleri, ciddi alerjik anafilaktik tablolar gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği 33 hastalığın dahil olduğunu söyleyen MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “İyi ki Varsın Hayat Sigortası” hakkında şu bilgiyi veriyor; “18-59 yaşındaki sağlıklı tüm kişiler bu sigortamızdan faydalanabilirler. Sigortalımızın yaşamını kaybetmesi durumunda ise hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödeniyor. Kaza veya hastalık sonucu sakatlıkta tazminat ödemesi yapılıyor. Kanser tanısı ve buna bağlı cerrahi müdahale ya da tıbbi tedavi alınması halinde poliçe kapsamında teminat tutarı ödeniyor.

“Yıllık primi 2200 - 2400 TL”

Birçok acil durumda, hastalık ile bağlantılı acil cerrahi ve dahili hastane yatış giderleri ile hastane odası-yemek ve yoğun bakım ünitesi giderleri de karşılanıyor. ‘İyi ki Varsın Hayat Sigortası’ yıllık prim ödemesi teminata ve cinsiyete göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin 200 bin TL teminatlı bir poliçede 40 yaşındaki bir kadın için yıllık prim 2.200 TL, erkekler için ise ortalama 2.400 TL’dir. Ayrıca ‘Dört Dörtlük Asistans’ hizmeti ücretsiz ambulanstan, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirime, ücretsiz seyahat ve organizasyon hizmetlerine kadar birçok hizmeti de içeriyor.”

Hangi hastalıkları kapsıyor?

Sigorta şirketleri özelinde farklılık göstermesine karşın riskli hastalıklar sigortası ağırlıklı şu hastalıkları kapsıyor; “Kanser, Kalp krizi, kol ve bacak kaybı, koma, kalp krizi, By-pass ameliyatı, körlük, MS, Organ nakli, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Aort Ameliyatı, Böbrek yetmezliği Beyin Anevrizması Ameliyatı, büyük yanıklar, İnme ve felç, Kalp Kapakçığı Değişim Ameliyatı, trafik kazaları, akut solunum problemleri, yüksek ateş.

Yüzde 25 indirim fırsatı

Türkiye Sigorta’nın Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası, Riskli Hastalıklar Tedavi ve Destek Sigortası ve Genişletilmiş Riskli Hastalıklar Sigortası olmak üzere bu kapsamda üç farklı sigorta ürünü bulunuyor. Bu üç riskli hastalıklar sigortası için bir de kampanya düzenleyen Türkiye Sigorta 15 Kasım’a kadar poliçe satın alanlara yüzde 25 indirim uyguluyor. Kampanyadan ise 18 – 59 yaş aralığındaki kişiler faydalanabiliyor. Türkiye Sigorta’nın düzenlediği özel indirimli Riskli Hastalıklar Sigortası ürünlerinin kapsamında kanser, kalp krizi, organ nakli gibi teminatlar yer alıyor. Kadınlara Özel Riskli Hastalıklar Sigortası ise rahim ağzı kanseri, meme kanseri gibi kadınlara özgü riskli hastalıklara teminat veriyor. Paketlerden herhangi birini alan 40 yaş ve üzeri kişiler için Mamografi ve PSA Testi de ücretsiz olarak sağlanıyor.