"İlaç avro kurunda yapılan güncelleme yeterli değil"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç avro kurunda yapılan güncellemenin yeterli olmadığını belirterek, "İlaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç avro kurunun yüzde 36,77 artırılarak 10,76 liraya çıkarıldığını anımsattı.

Kurda yapılan güncellemeye ilişkin Saydan, "Kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre, avro bugün itibarıyla 19 lira seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Eczacılar için ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasının önemini vurgulayan Saydan, şöyle devam etti:

"Çünkü bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını düşünüyoruz. Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. İlaç avro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir."