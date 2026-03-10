İlaç bulamama dönemi bitiyor: Kolaylık sağlayan sistem resmen başladı

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine yeni bir özellik ekledi. “İlacım Nerede?” adı verilen bu özellikle kullanıcılar, reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kısa sürede görüntüleyebilecek.

Edinilen bilgilere göre, e-Nabız hesabına sahip vatandaşlar yeni sistem sayesinde ilaç arama sürecinde zaman kaybetmeden reçetelerindeki ilaçların bulunduğu eczaneleri öğrenebilecek.

Yeni özellikle birlikte hastalar, sistemde kayıtlı olan ve son 5 gün içerisinde düzenlenen reçetelerdeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu ilçe bilgisine göre sorgulayabilecek.

Uygulama, seçilen eczaneye hızlı ulaşımı destekleyecek

“İlacım Nerede?” özelliği sayesinde kullanıcılar aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi “nöbetçi eczane” filtresiyle de araştırabilecek. Bu sayede reçetesi yazılmış olmasına rağmen mesai saatlerinde eczaneye gidemeyen vatandaşlar da ilaçlarına daha hızlı ulaşabilecek.

Sistem ayrıca seçilen eczaneye ulaşımı kolaylaştıracak. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve kullanıcılar eczaneye en kısa rota üzerinden gidebilecek.

Eczaneye gitmeden önce hatırlatma mesajı gönderilecek

“İlacım Nerede?” sekmesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme mesajı da yer alıyor.

İlacın bulunduğu eczane konumunun gösterildiği sayfada, stok bilgilerinin bir gün önceki verilere göre güncellendiği ve bu süre içerisinde ilacın başka bir hastaya verilmiş olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle eczaneye gitmeden önce telefonla stok bilgisinin teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Geri bildirim sistemi ile stok bilgileri güncel tutulabilecek

Uygulama içerisinde ayrıca veri doğruluğunu artırmak amacıyla bir geri bildirim sistemi de bulunuyor.

Vatandaşlar, ilaç stok durumu, eczanelerin adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ile harita konumunun doğruluğu gibi başlıklarda uygulama üzerinden değerlendirme yapabilecek. Bu sayede sistemdeki bilgilerin daha güncel tutulması hedefleniyor.