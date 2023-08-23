Kanser ilacı için tarih verildi

Prof. Dr. Şahin, firmasının kansere karşı geliştirdiği ilacın hastalara ulaşma süreci için çok yakın bir tarih verdi. Uzun yıllardır eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile başta bağırsak kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalışan Prof. Dr. Şahin, geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasaya sürülebileceğini belirtti.

“2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz”

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan bilim insanı, "Akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdiğimiz ilaçların deneme süreçleri devam ediyor. Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, Covid-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’ini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.