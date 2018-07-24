Katarlı banka, Memorial'dan çıktı

24 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Türkiye'deki ilk yatırımını Memorial Hastaneleri'ne yapan Körfez Böglesi'nin önde gelen finans kuruluşlarından Qatar First Investment Bank, önemli bir karar aldı. Memorial'ın yüzde 20'sini 2010'da alan Katarlı banka, bu yatırımdan çıkma kararı aldı. Katarlı banka hisselerini Aydın Ailesi'ne ait Taya Sağlık Grubu'na satacak. Hatırlanacağı üzere 8 yıl önce İngiliz Argus Capital ve Katar Yatırım Bankası, Memorial Sağlık Grubu'nun yüzde 40 hissedarı olmuştu.

14 hastanesi var

O anlaşma gereği hastanenin kurucusu Turgut Aydın ve ailesi hisselerin yüzde 60'ını tek başına elinde bulundurmaya devam etti. 1995’te kurulan Memorial Sağlık Grubu'nun İstanbul dışında Antalya, Diyarbakır, Kayseri ve Ankara'da 14 hastanesi var. Memorial, 90'dan fazla ülkeden hasta kabul ediyor.