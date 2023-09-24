Koca'dan 'grip aşısı' çağrısı: İhmal etmeyelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Eylül'den itibaren grip aşısı uygulamasını başlattıklarını belirterek aşının önemine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, grip aşılarına dikkat çekti.
Koca, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla aşı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belitti.
Bakan, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.