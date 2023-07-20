Kuveytli yatalak hasta ‘robot desteğiyle’ ayaklandı

Kuveytli Roqaya S Wojdni şiddetli bel ağrıları nedeniyle 13 yılda tam 4 kez bel fıtığı (bel fıtığı ve omurga problemleri nedeniyle) ameliyatı olmak zorunda kaldı. 67 yaşındaki Wojdni’nin aksilikler peşini bırakmamıştı. Kiminde sinir hasarı meydana gelmiş, kiminde vücuduna yerleştirilen vidalar kendiliğinden yer değiştirmiş, kiminde ağrı ve güçsüzlük oluşmuştu. Son iki ameliyatı geçen Haziran ayında birer hafta arayla oldu. Ancak son ameliyatının ardından bir daha yürüyemedi, tüm vücudu hareketsiz kaldı, yatağa bağımlı hale geldi. “Vücudumda sadece ayak parmaklarımdan birkaçı hareket edebiliyordu” diyen Wojdni tam anlamıyla yıkıldığını ve umudunu da kaybettiğini söylüyor.

Aradığı tedaviyi Türkiye'de buldu

Ülkesinde dört ay fizik tedavi gören ama ayağa kalkamayan Wojdni’yi ailesi bir umutla birkaç farklı ülkeye götürmüş ancak gördüğü fizik tedaviden etkili bir fayda sağlayamamış. Derken yaptıkları araştırmalarla şifa bulmak amacıyla bu kez rotalarını Türkiye’ye çevirmişler. Eşi ve kızıyla birlikte geçen yıl eylül ayında Acıbadem Taksim Hastanesi’ne getirilen Roqaya S Wojdni “Hastaneye tekerlekli sandalyeyle, umutsuz olarak girdim. Buraya geldiğimde iyileşebileceğimi hiç düşünmemiştim, tekrar ayağa kalkabilmek, tek başına yürüyebilmek benim için imkansız diyordum ama gördüğüm başarılı tedaviyle hastaneden tek başıma yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Artık başkasına bağımlı olmayacağım ve kendi başıma yürüyüp işlerimi yapabileceğim için kendimi ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum” diyor.

Acıbadem Taksim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum da Wojdni’nin tedavisindeki hızlı iyileşmeyi Robotik Tedavi sürecinde çok çarpıcı şekilde gördüklerini belirterek şöyle konuşuyor: “Hastamıza üç ay boyunca fizik tedavi uyguladık, yürüme ve kas gücünde yeterli gelişim olmayınca Robotik Tedaviye başladık. Robotik Rehabilitasyon Tedavisine başlamamızla birlikte çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Her gün toplam 4-5 saat robotik cihazlar, elektroterapi, kondisyonu artırıcı bisiklet, ayakta yürüme egzersizleri ve fizyoterapi uygulayarak çok hızlı bir iyileşme süreci yaşadı. Önce bacak kasları güçlendi. Sadece ayak parmaklarını oynatabilirken 1,5-2 ay içerisinde yardımla yürümeye başladı. Son iki ayda da hastamız kimseden yardım almadan, bağımsız şekilde, tek başına yürüyebilir hale geldi.”

5 aylık robotik tedaviyle yeniden ayaklandı

Son yıllarda baş döndürücü hızla gelişen teknoloji sayesinde rehabilitasyon tedavisinin en teknolojik hali olarak devreye giren ve kişiye özel uygulanan ‘robotik rehabilitasyon’ Kuveytli hasta Roqaya S Wojdni için de dönüm noktası oldu! Wojdni’ye robot destekli rehabilitasyon sırasında video oyunları oynatıldığını ve Sanal Uygulama sayesinde hem dengeyi sağlama hem de günlük hayatta karşılaşabileceği zorlukları aşma amacında olduklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Çorum “Hastanın hareketi olmasa bile normal yürümesini sağlayan Robotik iki cihazla sensörler ve ekran önünde gerçekleştirdiğimiz ‘Robot destekli yürüyüş eğitimi ve Sanal gerçeklik tedavisi’ ile hastamızın önce normal yürüyüşünü öğrenmesini teşvik ettik. Hastanın yapamadığı durumda cihaz kendi yaparak destek oldu. Böylece kaslarını güçlendirdik. Denge egzersizleri sayesinde günlük yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşması için de Sanal Gerçeklik tedavisi uyguladık. Örneğin; bir engelle karşılaştığında ayağının takılmaması için ayağını nasıl yukarı kaldırabileceği, karanlıkta nasıl ilerleyebileceği, dengesini sağlayabileceği üzerinde yoğun tedavi uyguladık. Vücudunda ağırlık aktarımı yani hasta sağ tarafa çok ağırlık verirken sola da ağırlık vermesini ve güvenli yürüyüşünü sağladık. Hastamız hem video oyunları oynayarak eğlendi, kendindeki olumlu gelişmeleri ekran karşısında izledikçe morali çok yükseldi ve iyileşmeye yönelik motivasyonu hızla arttı. Kamera kayıtlarını Kuveyt’teki eşiyle de paylaşarak mutluluğunu paylaştı, iyileşme sürecini çok kısa sürede tamamladı ve dokuz ay önce tekerlekli sandalyeyle girdiği hastanemizden 5 aylık Robotik Rehabilitasyon tedavisinin de gücüyle yürüyerek taburcu ettik, üstelik geldiğinde takılı olan sondayı da sağlığına kavuşturarak çıkardık” diyor.

67 yaşındaki Roqaya S Wojdni “Diyabet ve hipertansiyonum bir yana uzun yıllar şiddetli bel ağrıları çektiğim, 4 kez başarısız ameliyat geçirdiğim ve sonda takılı şekilde yatağa bağımlı hale geldiğim için büyük bir umutsuzluğa düşmüştüm. Gittiğim ülkelerdeki tedaviden de fayda görememiştim. Son umut olarak, psikolojik açıdan yıkılmış şekilde tekerlekli sandalyeyle girdiğim hastaneden yürüyerek çıkmak tarif edilmez bir mutluluk. Ne desem az! Robotik tedaviyle iyileşme sürecim çok hızlı oldu. Her gün kendimi hem fiziksel hem psikolojik olarak daha iyi hissettim. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Artık başkasına bağımlı olmayacağım. Günlük yaşantımda kendi işlerimi kendim yapabileceğim. Hastanede doktorundan hemşiresine, tercümanından sağlık görevlilerine dek herkes benim adeta üzerime titredi. Hayatım boyunca görmediğim ilgiyi gördüm, çok mutlu oldum. Allah hepsinden razı olsun.