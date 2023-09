Mezoterapi: Cildi gençleştiren ve canlandıran bir yöntem

Takip Et

Cilde uygulanan ve son yıllarda çok duyulan bir yöntem olan mezoterapi hakkında Bodrum Amerikan Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Demirkan “Mezoterapi, cilt hastalığında başarıyla kullanılan ve kozmetik cilt sorunlarında da gözle görülür sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir. Özellikle canlılığı ve elastikiyeti azalan yaşlı ciltler mezoterapiyle iyi bir şekilde yönetilebilir; cilt daha iyi kanlanır, önemli ölçüde pürüzsüzleşir ve sıkılaşır. Küçük kırışıklıklar azalır veya tamamen yok olur” diyerek yöntem hakkında ayrıntılı açıklamada bulunan Demirkan, sözlerine şöyle devam etti:

Mezoterapi, cildi gençleştirmek ve sıkılaştırmak, saç kalitesini iyileştirmek ve fazla yağı gidermek için vitamin, enzim, antioksidan ve bitki özlerinin mikro enjeksiyonlarını kullanan bir Fransız gençleştirme tekniğidir. Fransız doktor Michel Pistor tekniği 1952'de geliştirmiştir. Vitaminler, amino asitler, antioksidanlar ve hyalüronik asit tedaviyi oluşturan bileşenlerdir. Çok ince iğnelerle cildin orta tabakasına düzenli aralıklarla enjekte edilerek, cildin mikro sirkülasyonunun iyileştirilmesiyle tazelik, sıkılık ve canlılık sağlanır. Etkili özlerden yapılan özel aktif bileşenler kokteyli aşırı yağ, çatlaklar, saç dökülmesi veya selülit gibi farklı cilt problemlerinin tedavisine yardımcı olur. Mezoterapinin amacı, vücudun kendi onarım ve yenilenme süreçlerini iyileştirmektir. Tedavi her zaman doğrudan maddelerin çalışması gereken noktada gerçekleştirilir. Cildin orta tabakasına az miktarda aktif içerik sağlayan bir enjeksiyon tekniğine sahiptir.

Mezoterapinin faydalarından bahseder misiniz?

Mezoterapi donuk, yorgun görünen cildi ve yüzeysel kırışıklıkları anında iyileştirebilir. Aynı zamanda yavaşlayan kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olarak vücudun yaşlanan toksinleri dışarı atmasına yardımcı olabilir. Bu tedavi ayrıca, hiperpigmentasyonu gidermek, akneyi tedavi etmek ve ‘içten aydınlatmalı’ cilt parlaması için de kullanılabilir. Mezoterapi, vitamin kokteylleri ve yaşlanma belirtileriyle savaşmak için ciltteki fibroblast hücrelerini daha fazla kolajen üretmesi için uyarabilir. Enjekte edilen cilt dostu bitki bileşenleri arasında vitaminler, büyüme faktörleri, hyalüronik asit, peptitler, antioksidanlar ve yaşlanma süreciyle daha iyi başa çıkan sağlıklı bir cilt için ideal ortamı sağlayan eser elementler yer alır. Tipik bir mezoterapi kokteyli genellikle cildi beslemek, onarmak ve gençleştirmek için 50'den fazla aktif bileşen içerebilir. Hızlı bir şekilde düzeltmek istediğiniz bir bölge varsa, kesinlikle uygulamaya değerdir. Kırışıklık önleyici enjeksiyonlar ve dolgu maddeleriyle birlikte kullanılabilir.

Mezoterapinin kullanım alanları nelerdir?

Yaşlanma belirtilerinin tedavisinde yüz, boyun ve dekolte en sık tedavi edilen cilt bölgeleridir. Kalça, basen ve sıklıkla uyluklarda oluşan selülitle mezoterapi yardımıyla etkili bir şekilde mücadele edilebilir. Son olarak, saç dökülmesi durumunda saçlı deri, özellikle alın, şakaklar ve ensenin arkası tedavi edilir. Mezoterapi vücut, saç ve selüliti iyileştirmek için kullanılır. Kolajen üretimini teşvik etmek ve sağlıklı görünen cilt ve saç oluşturmak için farklı kokteyller uygulanır. Prensip olarak vücudun her yerine uygulanabilir.

Yüz mezoterapisi nedir ve hangi durumlarda uygulanabilir?

Mezoterapi cildin kırışması, incelmesi, elastikiyetinin azalması gibi belirtileri azaltarak ve durdurarak cilt yaşlanmasını önlemek için önerilir. Büyük miktarlarda nemi bağlayabilen vitamin kompleksleri veya hyalüronik asit gibi canlandırıcı ve yenileyici maddeler cildin durumunu iyileştirir. Kırışıklıklar, donuk görünen cilt, hiperpigmentasyon, akne, parlaklık kaybı gibi durumlarda uygulanabilir.

Uygulama seansları sırasında nasıl bir işlem yapılıyor, açıklar mısınız?

her zaman hastanın amacına ve fiziksel durumuna bağlıdır. Yaşam tarzı, çevresel faktörler ve günlük bakım, yüz mezoterapisi öncesi ve sonrasını etkiler. Genel olarak, doktor hedeflenen cilt bölgesini 1 ila 2 haftalık aralıklarla tedavi eder. Mezoterapi enjeksiyonları uygulanacak bölgeye ve istenilen sonuca göre farklı derinliklerde yapılır. İşlem birkaç kez tekrarlanır. Her seansta cildi uyuşturmak için lokal anestezi uygulanabilir veya uygulanmayabilir. Özel bir kısa iğne kullanılarak bir dizi enjeksiyon yapılır. İğne, arka arkaya birçok enjeksiyon yapmak için mekanik bir tabancaya takılabilir. Enjeksiyonlar tedavi edilen duruma bağlı olarak cilde 1 ila 4 mm’den farklı derinliklerde verilebilir. Enjeksiyon sırasında doktor iğneyi cilde açılı olarak yerleştirebilir. Her enjeksiyon cilde yalnızca küçük bir solüsyon damlası bırakır. İstenilen etkiyi elde etmek için muhtemelen birkaç mezoterapi seansı gerekebilir. (Seans sayısı 3-15 arası olabilir.)

Uygulaması ağrılı bir yöntem midir ve yan etkileri var mıdır?

Etken maddelerin karışımına konulan anestezik sayesinde mezoterapi neredeyse ağrısızdır. Uyuşturucu krem kullanılır ve cilde küçük bir enjeksiyon yapılma hissi olur. Tedavi yaklaşık 20 dakika sürer ve tedaviden sonra doktor cilt bakımı için koruyucu bir krem uygular. Mezoterapi uygulayan kişilere, eğitimli bir uygulayıcıya giderseniz, riskleri minimuma indirirsiniz.

Uygulama sonrasında bir iyileşme süresi ihtiyaç oluyor mu?

Mezoterapi noninvaziv olduğundan, işe dönme konusunda genellikle herhangi bir kesinti olmaz. Birçok kişi normal aktivitelerine hemen geri dönebilir. Diğer kişilerin enjeksiyon yerlerinde şişlik ve ağrı nedeniyle bir gün izin almaları gerekebilir.

Saç mezoterapisinden bahseder misiniz, saç dökülmesinde kullanılabilir mi?

Mezoterapi ile saç derisi, kişiye özel hazırlanmış aktif içerik kokteyliyle canlandırılır ve saç büyümesi için gerekli maddelerle beslenir. Mezoterapi, kırışıklıkları tedavi etmenin ve istenmeyen yağları gidermenin yanı sıra, alopesiden kaynaklanan saç dökülmesini tedavi etmek için de kullanılır. Tedavi doğal bitki özleri, vitaminler veya finasterid ve minoksidil gibi ilaçları saçlı deriye enjekte etmekle olur. Saç folikülü içindeki ve çevresindeki hormon dengesizliklerini düzeltir, saça besin sağlar, kan dolaşımını iyileştirir.