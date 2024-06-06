Ritim dersi hem ruha hem beden sağlığına iyi geliyor

Görülme sıklığı 200 binde bir olan ve 'Morquio sendromu' olarak da bilinen MPS hastalığı sebebiyle boyu uzamayan ve kas gelişim problemi yaşayan Aslım Şaylan, doktor olan annesi Alev Şaylan'ın yönlendirmesiyle ritim dersleri almaya karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'den, 1,5 yıldır kendi yaş grubundaki gençlerle ritimli çalgılar dersi alan Şaylan'ın kullanamadığı sol elinin her geçen gün daha da açıldığı doktorları tarafından tespit edildi. Şaylan, ritim dersleri sayesinde sağlığındaki olumlu gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, vücudunun bir enzimi üretmemesi dolayısıyla bu hastalığının ortaya çıktığını, boyunun kısa kaldığını belirterek, haftada 2 defa ilaç tedavisi aldığını ve hayat standartlarının artık daha iyi olduğunu söyledi.

"Dersler ile kaslarım gelişti ve sinir sıkışmam azaldı"

Şaylan, "Elimin düzelmesine seviniyorum. Ritim dersleri stresimi atmama da yardımcı oluyor. Eskiden sinirlerim sıkışıyordu, dersler ile kaslarım geliştiğinden sinir sıkışmam daha da azaldı. Ruhsal açıdan da daha rahatım. Ödevler ve sınavlar haricinde evde çalabildiğim kadar çalışıyorum. Evde djembem var, o olmasa bile masada pratik yapabiliyorum." diye konuştu.

"Aslım ile çalışmak benim için çok keyifliydi"

Vurmalı çalgıların el ve kol kas gruplarının gelişimini desteklediğinin her zaman altını çizdiğini ifade eden Özer, "Gerek beyin gerek kas gelişiminde vurmalı çalgılar faydalı, bunun en iyi örneği de Aslım. Anne ve babalara tavsiyem, çocuklarını müzikle, enstrümanla buluştursunlar" önerisinde bulundu.

Dinçer Özer, yıllardır okullara ritim odaları açtıklarını ve açmaya da devam edeceklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde vurmalı çalgılar derslerinin okullarda olması gerektiği önerisinde bulundu.