'The Future Healthcare İstanbul 2023' başlıyor

Takip Et

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 27-28- 29 Eylül tarihlerinde Sheraton İstanbul Levent’te düzenlenecek. Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor.

2022’de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 40 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor. The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek. The Future Healthcare 2023’ün teması “İşbirliğinin Enerjisi” olarak belirlendi.

Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle “İşbirliğinin Enerjisi” teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, “Yerel yönetimlerdeki inovatif sağlık hizmetlerinden, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine, transhümanizm ve insanlığın geleceğinden, genom düzenleme: CRISPR Teknolojisi’ne, tıbbın geleceği kronobiyolojiden, toplum sağlığında eczacılığın rolüne, High Tech İlaçlar’dan, yapay zeka ve sağlığın geleceğine kadar birçok önemli başlığı bu sene katılımcılarla buluşturacaklarını belirtti.

Birbirinden ilginç ve yaratıcı konu başlıklarıyla sağlığın geleceğine yön veren The Future Healthcare İstanbul 2023; katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkanı da sunacak.

The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı’nın üç günlük dinamik programının moderatörlüğünü başarılı TV Sunucusu, Haber Spikeri, Eğitmen Ekin Olcayto yapacak. Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferansın biletleri https://futurehealthcare-istanbul.com/tr sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Sağlık sektörünün öncü isimleri buluşuyor

The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı’na sağlık sistemi politika yapıcıları, en etkili ve önde gelen bilim insanları, akademisyenler, sektörde öncü rolü olan klinik sağlık uzmanları katılacak. Ayrıca ilaç firmaları, tıbbi cihaz üreticileri, sağlık sektöründe c-level pozisyonuna sahip konuşmacılar, sağlık hizmeti startup işletmesi, hastane yetkilileri, açılış konuşmacıları ve sosyal medyanın önde gelen isimleri sağlık profesyonelleri bu konferansta yerini alacak. Future Healthcare İstanbul Konferansı, fütüristik bulguları ve ağları dünyanın her yerinden değerli konuşmacılarla paylaşmak için başarılı bir platform ortamı sunuyor.