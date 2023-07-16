Türkiye'de her üç yetişkinden birinin obezitesi var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların günlük kalori tüketimi açısından 184 ülkeyi sıraladığı araştırmada, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 762 kaloriyle Bahreyn, ABD, İrlanda ve Belçika'nın ardından 5'inci sırada yer aldığına dikkati çekti.

'Türkiye'deki tüketim çok yüksek'

Araştırmanın belli aralıklarla tekrarlandığının altını çizen Yıldız, "Türkiye'deki günlük 3 bin 762 kalori tüketimi çok yüksek bir oran. Avrupa ve ABD'deki önerilere bakıldığında genellikle kadınlar için önerilen maksimum günlük kalori alım miktarı 2 bin kalori, erkekler için de 2 bin 500 kalori düzeyinde." ifadesini kullandı.

'Üç kişiden biri obez'

Araştırmada yer alan 184 ülkenin 173'ünün, önerilenin çok üzerinde kalori tükettiğine de işaret eden Yıldız, "Türkiye, daha önceki yıllarda sıralamada daha aşağıdayken son 20 yıl içinde ortalama günlük kalori tüketiminde sürekli yukarı gidiyor. Bu bizim için endişe verici bir durum. Obezite oranlarına baktığımızda da şu an ülkemizde her 3 erişkinden 1'inin obezitesi var, her 3 erişkinden 1'i de fazla kilolu." diye konuştu.

Hangi besinler kilo aldırır?

Beyaz ekmek, beyaz un, meyve suyu, şekerli içecek ve patates tüketiminin dünyada giderek arttığını, buna karşılık tam tahıl, meyve ve sebze tüketiminin azaldığını aktaran Yıldız, kalori alımının ideal aralıkta tutulmasının yanında tüketilen besinlerin de sağlıklı olmasının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Yıldız, tam tahıllı gıdalar, meyve ve sebzeden zengin beslenme önerisinde bulunarak, "Türkiye, ekmek tüketimi açısından da Avrupa'da lider konumda. Bugün kişi başına yıllık ekmek tüketimimiz 100 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bunu mutlaka azaltmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Obezite nasıl önlenir?

Obezitenin gelişimini önlemede sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz, stres yönetimi ve düzenli uykunun da kritik önem taşıdığını belirten Yıldız, "6-8 saat arası kesintisiz gece uykusu çok önemli, kesinlikle daha az veya fazla olmamalı. Ayrıca herkese haftada 5 gün veya daha fazla en az 30 dakika orta şiddette egzersiz öneriyoruz. Orta şiddette egzersiz, bir kişiyle yürürken konuşabilir ama şarkı söyleyemez durumda olduğunuz tempo anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Hızlı yemek yemenin zararları

Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özetle, ülke olarak bizlerin hem günlük toplam kalori tüketimini azaltma yönünde çaba sarf etmemiz hem de aldığımız kalori içeriğini sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Yani tam tahıl, sebze-meyve tüketimini artırmalı, rafine buğday, pirinç, beyaz un, beyaz ekmek, meyve suyu, şekerli içecekler ve patates tüketimini azaltmalıyız. Bu noktada kalorinin nasıl alındığı da çok önemli. Besinleri hızlı yemek de tek başına, aldığımız kaloriden bağımsız olarak hem obezite geliştirme hem de kronik hastalık riskini arttırıyor.

Bu nedenle ideal tempoda yemek yemeliyiz, bir lokmayı bitirmeden diğer lokmayı ağzımıza atmamalıyız, öğünleri mümkün olduğunca aynı saatte tüketmeli ve gece geç saatte yemekten uzak durmalıyız."