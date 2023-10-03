Türkiye'den gitmek isteyen doktor sayısında rekor
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu yıl 2 binden fazla doktorun Türkiye'den gitmek için belge istediğini açıkladı.
Haber Merkezi
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TTB'nin verilerine göre eylül ayında 321 doktor 'iyi hal' belgesi almak için birliğe başvurdu.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'den gitmek için belge alan doktor sayısı 2 bin 285'e ulaşarak rekor kırdı.
Geçen yıl bu sayı 1939 olurken, bir önceki yıl 1000'in altında olmuştu. 2012'de ise bu rakam sadece 36'ydı.