Türkiye'den gitmek isteyen doktor sayısında rekor

TTB'nin verilerine göre eylül ayında 321 doktor 'iyi hal' belgesi almak için birliğe başvurdu.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'den gitmek için belge alan doktor sayısı 2 bin 285'e ulaşarak rekor kırdı.

Geçen yıl bu sayı 1939 olurken, bir önceki yıl 1000'in altında olmuştu. 2012'de ise bu rakam sadece 36'ydı.