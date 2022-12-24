Uykusuzluğunuzun nedeni vitamin eksikliği mi?

Uzman Klinik Psikolog Onur Can Dalkılınç, bazı vitamin eksikliklerinin uyku sürecini ciddi anlamda etkilediğine dikkat çekiyor. İşte uykusuzluğa yol açabilecek 5 vitamin eksikliği:

B12 vitamini: Uykusuzlukla bağlantılı olan ve eksikliğinde farklı olumsuz semptomların yaşandığı bir bileşen. İnsan vücudunda sentezlenmesi mümkün olmayan B12 vitamini dışarıdan alınır. Bu nedenle düzenli şekilde alımı ve işlenmesi vücudumuz açısından oldukça değerlidir. B12 vitamini başta kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi pek çok konuda etkilidir. Aynı zamanda uykusuzluk sorunu ile baş etme noktasında B12 vitamini eksikliği yaşayan kişilere destek önerilebilir. Özellikle doğal gıdalardan yeterli B12 alımı sağlandığında daha verimli bir uykuya geçiş için zemin hazırlanmış olur.

D vitamini: Uykusuzluk farklı sebeplere bağlı olarak gelişebilecek bir rahatsızlık. Farklı boyutlarda yaşanabilen uykusuzluğun sebeplerinden birisi de D vitamini eksikliği olarak gösterilebilir. Hem uykuya bağlı genel sağlığı hem de bizzat uyku kalitesini olumsuz yönde etkileme riski olan D vitamini eksikliğinin tespit edilmesi son derece önemli. D vitamininin uykuyu düzenlemekle görevli beyin bölümlerini etkilemesi bu konuda dikkat çekicidir. D vitamininin uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması; uykusuzluk ve D vitamini ilişkisini açıklamak için yeterli olacaktır.

B6 vitamini: B6 vitamini uykusuzluk üzerinde etkili olduğu bilinen önemli kaynaklardan birisi. Özellikle B6 vitaminini eksikliğinde insomnia yani uyuyamama hastalığı başta olmak üzere pek çok farklı sorunun ortaya çıkması olasıdır. Uykusuzluğun anlaşılması ve çözümü noktasında doktorların ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de şüphesiz ki B6 vitamini ölçümüdür. Deliksiz bir uyku uyuma potansiyelinin yanı sıra B6 vitamini serotonin üretimi açısından da oldukça değerlidir.

E vitamini: Vitamin eksikliği ve uykusuzluk bağlantısında ilk bakılacak unsurlardan bir diğeri E vitamini. Vücudumuzda yeterli E vitamini olmadığı takdirde uyku kalitesinde ve süresinde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle gerekli vitaminlerin vücudumuzda yeterli ölçüde bulunduğundan emin olmamız önemlidir. Bunu anlamanın en iyi yolu bir uzmana başvurarak uykusuzluğa dair fiziksel bir sorun olup olmadığını öğrenmektir.