Uzmanından mevsimsel alerjilere karşı uyarı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, 'saman nezlesi' olarak da bilinen mevsimsel alerjinin, polen dönemlerinde ortaya çıktığını, hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterdiğini belirtti. Polen zamanlarının ise ağaçlar için mart-nisan, çayır polenleri için nisan-haziran ayları, ot polenleri için ise ağustos ve eylül ayları olduğunun altını çizdi.

Alerjide vücut bir maddeye aşırı tepki veriyor

Rahimi, alerjinin tanımını, vücudun bir maddenin varlığına aşırı tepki vermesi olarak tanımladı. Bu tepkinin, immunglobulin adı verilen bir bileşenin fazlalığından kaynaklandığını aktardı ve alerjinin vücuda etkilerini anlattı: "Alerjik reaksiyonlar, genellikle burun akıntısı, cilt problemleri, solunum güçlükleri veya sindirim sorunları gibi çeşitli organları etkileyebiliyor. Örneğin, gluten alerjisi olanlar, bağırsaklarını etkileyen alerjik tepkilerle karşılaşabilirler."

Alerjik maddenin vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin yanlışlıkla zararsız maddelere karşı tepki verdiğini kaydeden Rahimi, bu tepkinin genellikle burun mukozasında şişme, ödem ve burun tıkanıklığına yol açtığına dikkati çekti. Rahimi, burun akıntısı ve sık hapşırma gibi semptomların ortaya çıktığını hatırlatarak, bu belirtilerin genellikle alerjiye bağlı olduğunu ve rahatsızlık verdiğini anlattı.

Evdeki toz akarları alerjiye neden olabiliyor

Alerjinin tedavisi konusunda da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, "Alerjinin tedavisi öncelikle alerjenleri belirleyip bunlardan kaçınmayı içerir. Örneğin, kediniz varsa ve hapşırıyorsanız, kediye alerjiniz olabilir, bu yüzden kediyi uzaklaştırmak önemlidir. Ayrıca, evdeki halılar veya yatak takımlarındaki toz akarları da alerjiye neden olabilir." bilgisini paylaştı.

Semptomları azaltmak alerjiyi tedavi etmez

Rahimi, mevsimsel alerjilerde, polenler gibi dış faktörlerin etkisi olduğunu ifade etti.Bu durumda hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi semptomlar görüldüğünü anlatan Rahimi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu duruma mevsimsel alerjik rinit denir. Tedaviye gelince, vücut histamin salgılayarak tepki verir. Antihistaminikler histaminin etkisini azaltarak semptomları hafifletir. Kortizon ise immün sistemi baskılayarak aşırı reaksiyonları engeller. Ancak, uzun süreli kullanımında yan etkileri olabileceği için kortizon genellikle burun spreyi formunda kullanılır. Bu tedaviler semptomları azaltır ancak alerjiyi tamamen iyileştirmez."

Tedavi edilmeyen alerji polip oluşumuna neden olabilir

Alerji tedavi edilmezse, ilerleyen durumlarda bazı hastalarda alerjik polipler oluşabildiğini dile getiren, Rahimi, "Bu polipler, genellikle cerrahi müdahale gerektiren şişliklerdir. Ayrıca, ödem nedeniyle sinüs tıkanıklığı olabilir ve bu da alerjiye bağlı sinüzitlere yol açabilir. Tedavinin önemi, bu tür komplikasyonların önlenmesinde ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede yatmaktadır" görüşünü paylaştı.