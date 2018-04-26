Vakko 360 derece lüksle büyüyecek

26 Nisan 2018

İREM ÇETİNGÖZ

İSTANBUL - Son dönemde ortaklık haberleriyle gündeme gelen Vakko, lüks tüketimde trendleri takip ederek büyüme hedefinde. Hizmetlerini '360 derece lüks' olarak tanımlayan şirket, yılda yüzde 8.2 büyüyen bu pazarda payını artırmak istiyor.

"Lüks her şeye rağmen büyüyor" diyor Vakko CEO'su Jaklin Güner. Perakende sektöründe profesyonel anlamda başarılı 50 kadın CEO arasında Güner de yer alıyor. “Moda Vakko’dur” mottusuyla geçmişten bugüne taşınan Vakko kültürü ve moda birikiminin lüks deneyime dönüşmesi yolunda Türkiye’de lüks hayat tarzını 360 derece kapsayan tek marka olduklarını söylüyor Güner. 1938'den beri Türkiye perakende sektöründe faaliyet gösteren Vakko'nun ilk mağazası 1962'de Beyoğlu'nda açıldı. 1955'te Türkiye’de ilk moda gösterisi Vakko tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra 2010'da Vakko Moda Merkezi açıldı. 2013'te Vakko Zorlu Mağazası ve 2016'da Vakko İstinye Park & Vakko Sokağı açıldı. İstinye Park Vakko Sokağı'nda Vakkorama, Vakko Couture, Vakko Wedding, Christofle, Pronovias ve Vakko Home markaları yer alıyor.

Türkiye'de lüks giyim 3.2 milyar dolara ulaştı

Vakko'da '360 derece lüks' olarak adlandırdıkları hizmetin sadece ürün satmaktan ibaret olmadığını söyleyen Güner, dijitalin de etkisiyle beklentilerin farklı noktaya büründüğünü ifade ediyor. Güner ile dünyada lüks pazarını, Vakko'nun trendleri nasıl takip ettiğini, bayiler ile ilişkileri, 2017 yılını ve 2018 yılı hedeflerini konuştuk. "Dünyada lüks pazarı ne durumda seyrediyor" sorumuzu Güner şöyle yanıtlıyor: "AT Kearney Yönetim Danışmanlık AŞ'ye yaptırdığımız araştırmaya göre, global giyim pazarı 2016'da 1.3 trilyon dolara ulaştı. Rapora göre, global giyim lüks pazarı 2016'da 161 milyar dolar olarak gerçekleşirken ve Türkiye giyim pazarı 29.3 milyar dolarken, Türkiye lüks giyim pazarı ise 3.2 milyar dolar oldu. Yine rapora göre, 2016-2021 yılları arasında global giyim pazarı yüzde 4.5, global lüks giyim pazarı yüzde 4.4, Yürkiye giyim pazarı yüzde 5.1 ve Türkiye lüks giyim pazarının yüzde 8.2 büyümesi öngörülüyor."

Vakko'nun Deloitte'a yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Jaklin Güner, lüks ürünlerde tercih kriteri olarak tüketicilerin yüzde 88’inin üst düzey kaliteyi, yüzde 82’sinin mutlu ve emin hissettirmesini, yüzde 75’inin el yapımı olmasını istediğini söylüyor. Yine araştırmaya göre, fiziksel mağazalar lüks tüketimde önemli deneyim alanı olarak konumlanmaya devam ediyor. Milenyum kuşağı genele göre daha fazla online alışverişi tercih etse de lüks alışverişlerin yüzde 58'i fiziksel mağazalardan gerçekleşiyor.

Çalışan kadınlar aksesuar kategorisini büyütüyor

Jaklin Güner, Türkiye'de lüksün büyümesini; lokasyona, turistlerin gelip alışveriş yapmasına ve kadınların aktif çalışmasına bağlıyor. Güner'e göre İstanbul lüks için bir merkez oluşturmuş durumda. "Lüks dünyada 1 birim büyüyorsa, Türkiye'de 2 birim, Vakko'da da 4 birim büyüyor" diyen Güner, özellikle kadınların iş hayatında etkin olmalarının ve kendilerini iyi şekilde ifade etmelerinin çanta ve aksesuar kategorilerinin ciddi büyümesine neden olduğunu söylüyor. Günümüzde dijitalin etkisiyle beklentilerin farklı boyutlara geldiğini anlatan Güner, şöyle devam ediyor: "Lüks yaşam tarzı tamamlayıcısı olarak ortaya çıkıyor. Lüks, kişiye özel uygulamalar, beklentilere karşı cevap vermeyi içeriyor. Biz de mağazalarımızda bunları yaptığımız sürece ticari modelimizi de en iyi şekilde yönetiyor oluyoruz. Kolay değil, biliyorum daha gidecek çok yolumuz var." Mağazalarını oluştururken, ayakkabı, çanta ve aksesuar bölümlerine büyük metrekareler ayırmayı hedeflediklerini anlatan Güner, şöyle devam ediyor: "Bizim satmakta olduğumuz 'monogram' çanta 1 yılda yüzde 80 büyüyor. Son 3 yılda adet bazında 2.5 katına çıktığını görüyoruz. Biz bunun büyüyeceğini öngörüyoruz." Lüks alışveriş yapacak müşteri sayısının günden güne artığını söyleyen Jaklin Güner, gelir düzeyi yüksek olan kişilerin payının yükseldiğini, bunun da kendi lük müşteri sayısını tutarca büyüttüğünü aktarıyor. Dijital dünyanın insaların lükse erişmesini kolaylaştırdığını ifade eden Güner, "İnsanlar lüks ürünleri internette görüş, takip ettikçe tüketmek ve kullanmak istiyor. Dijital insanları lükse esinlendiriyor. İnsanlar dijital dünyayı kullanarak lüksten daha fazla etkileniyor" diye konuşuyor. Mağazalarındaki satışlarının 2017'de yüzde 70 artış gösterdiğine dikkat çeken Güner, geçen yıl yüzde 26 büyüdüklerini ve faaliyet karlarının da 2.6 katına çıktığını kaydediyor.

2018'de 27 yeni mağaza açacak yıl sonu ciro hedefi 1 milyar TL

Şu anda 160 mağazaları olduğunu söyleyen Jaklin Güner, 2018'de 27 mağaza açarak 187 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. Mağazalarla büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Güner, metrekare bazında da 51 binden 58 bine çıkacaklarını aktarıyor. Toplam bin 950 çalışanları olduğunu belirten Güner, 2017 yılında müşteriye satışlarda 703 milyon TL'yi yakaladıklarını, bu yıl sonunda da 1 milyar TL'yi hedeflediklerini kaydediyor. Ayrıca son dönemde haklarında çıkan satış haberleriyle ilgili konuşan Güner, "Biz halka açığız. Bu konuda bir gelişme olduğu zaman bilgilendrime yapacağız. 2017'de hızlı büyüme süreci bizi iştahlandırdı. Süreç nasıl sonuçlanacak bir şey söylemek zor. Olumlu ve hedeflediğimiz şekilde süreç devam ediyor" diye konuşuyor. Güner büyüme hedeflerini şöyle anlatıyor: "2016 ve 2017’de yaklaşık 100 milyon TL yatırım yaparak 2017 sonu itibariyle; 18 Vakko, 41 Boutique Vakko, 23 Vakkorama, 34 W Collection, 13 Outlet Vakko, 24 Vakko Konsept Format ve Mono Marka Butikler ile yeni lokasyonlara dinamizm ve gerçek lüks deneyimini getirdik. 2018’de de 60 milyonTL’den fazla yatırım ile 25’ten fazla yeni lokasyonda Vakko grubu mağazaları planlıyoruz."

Online ile çoklu kanalı birleştirdi

Vakko, Click & Style servisi ile Türkiye’de lüks alışverişte online ve mağazalarını birleştiriyor. Click & Style servisi hakkında bilgi veren Jaklin Güner, müşterilerinin online shoptan verdikleri siparişleri seçtikleri mağazadan teslim alabileceklerini söyledi. Müşterilerin mağazaya geldiklerinde kişiye özel stil danışmanlığı servisi ile karşılaşacağını belirten Güner, "Müşteriler sistemde işaretli ürünleri satın aldıklarında ürünü teslim alacakları mağazayı seçebiliyor. Ürünü teslim alacakları mağaza ile mesajlaşmak, randevulaşmak ve ürünü teslim aldıktan sonra iletişime geçmek istediklerinde Vakko Mobil Uygulaması üzerinden Click & Style servisini kullanabiliyor. İlk olarak Vakko İstinye, mağazasında geçerli olan uygulamamız kısa süre içinde tüm İstanbul ve Türkiye’de devreye girecek" dedi.

Turistler toplam alışverişteki payı yüzde 20

İstinye Park ve Zorlu Center mağazalarının en çok turist alan mağazalar olduğunu aktaran Jaklin Güner, ABD, Ortadoğu, Japonya ve Rusya bölgelerinden turistin geldiğini belirtti. Geçtiğimiz haftaların Nevruz döneminden ötürü İranlı müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Güner, turistlerin toplam alışverişlerinin içinde yüzde 20 paya sahip olduğunu ama bu payın İstinye ve Zorlu Center'daki mağazalarında yüzde 30'a çıktığını belirtti.

"Durgun suda herkes kaptan"

Dünyada ekonomi üzerine yeni normalin belirsizlik olduğunu hemen her iş insanı söylüyor. Jaklin Güner'e göre de iş hayatı dalgalı bir deniz. "Dalgaya kendinizi hazırlayabilirseniz ne kadar kuvvetli altyapınız varsa o kadar devam etme zemini oluşuyor" diyen Güner, bu durumun karşısında insanlara pozitif enerji verilmesi gerektiğini savunuyor. Önemli olanın olumsuz tabloyu olumluya çevirmek olduğundan bahseden Güner, şöyle devam ediyor: "Herkes dalgasız seyirdeki denizde olmak ister aslında. Ama maharet orada ortaya çıkıyor. Durgun suda herkes kaptan olur. Şimdi çalkantılarda mesela dümeni aynı istikamete doğru tutabilmek bizim karnımızı ağrıtıyor."