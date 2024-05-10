Yazın yapılan estetik operasyonlara ilişkin uyarı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Operatörü Dr. Fethiye Damla Menkü Özdemir, yaz aylarının plastik cerrahi operasyonları için uygun bir zaman olduğunu, ancak güneş ışığının olumsuz etkilerinden korunmanın her mevsimde önemli olduğunu vurguladı.

Güneşten uzak durmak çok önemli

Özdemir, "Ameliyat sonrası güneşten mümkün olduğunca uzak durulmalı ve güneş koruyucu kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Sıcak hava ve güneş ışığı, plastik cerrahi operasyonlarına engel değil ancak ameliyat olsun olmasın, güneşin zararlı ışınlarından cildimizi korumamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Protein bakımından zengin beslenmek gerek

Yaz aylarında operasyon geçirecek hastalara protein bakımından zengin beslenme tavsiyesinde bulunan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece yaz aylarında değil her zaman ameliyat öncesi ve sonrasında protein bakımından zengin beslenmek önem taşıyor. Ameliyat bölgesine göre bazı egzersizlerden geçici olarak kaçınmak gerekebilir. Yaz tatil planları, ameliyat sonrası iyileşme sürecine bağlı olarak etkilenebilir. Genellikle ameliyat sonrası 15 gün içinde iyileşme süreci tamamlanır ve hastalarımız güvenle denize veya havuza girebilir."