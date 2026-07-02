YDUS sonrası alarm veren tablo: 5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de çocuk sağlığını doğrudan ilgilendiren kritik uzmanlık alanlarında alarm veren bir tablo ortaya çıktı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2026) sonuçları, özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk nefrolojisi ve çocuk acil gibi hayati branşların genç hekimler tarafından giderek daha az tercih edildiğini gösterdi.

Mevcut eğilim devam ederse 5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulmanın giderek zorlaşacağı belirtiliyor.

118 kadrodan sadece 5'i tercih edildi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, veriler en büyük düşüşün çocuk yoğun bakım ve yenidoğan uzmanlıklarında yaşandığını ortaya koyarken, bu yıl açılan 118 çocuk yoğun bakım kadrosundan sadece 5'i tercih edilidi. 250 kişilik yenidoğan uzmanlık kontenjanının ise sadece 22'si doldu.

Çocuk hematoloji-onkoloji kadrolarının yüzde 15'i, çocuk acil uzmanlığının yüzde 16'sı ve çocuk nefrolojisi kontenjanlarının yüzde 41'i dolabildi. Geçmiş yıllarda yoğun talep gören çocuk kardiyolojisi, gastroenterolojisi ve enfeksiyon hastalıkları gibi yan dallarda da doluluk oranlarında ciddi gerileme yaşandı.

5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığının geleceği açısından endişe verici bir süreç yaşandığını belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde birkaç yıl içinde kritik hastalıkları tedavi edecek uzman hekim bulunamayabileceği uyarısında bulundu.

Kasapçopur'a göre genç doktorların bu alanlardan uzaklaşmasının temel nedeni ağır çalışma koşulları, uzun nöbet süreleri, yüksek stres ve hukuki riskler ile uzun eğitim süreçleri.

Özellikle yüksek sorumluluk gerektiren bu branşların maddi ve mesleki açıdan daha cazip hale getirilmemesi durumunda, Kasapçopur çocuk sağlığı sisteminin ciddi bir insan kaynağı sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

Sağlık otoriteleri ve meslek örgütleri, çocukların yaşamını doğrudan etkileyen bu alanlar için acil düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.