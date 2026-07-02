Resmi Gazete'de yayımlandı: Tıbbi bitki çaylarında yeni dönem

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Tıbbi bitki çaylarına yönelik yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bilimsel ve teknik açıdan değerlendirilerek ruhsatlandırılacak. Ruhsatlı ürünler yalnızca eczaneler aracılığıyla tüketiciye sunulacak.

Eksiksiz yapılan ruhsat başvuruları 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Ayrıca her ürün, karekod sistemiyle Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydedilecek ve üretimden eczaneye kadar tüm süreç elektronik ortamda izlenecek.

Marketlerde satılan bitki çaylarından ayrıldı

Yönetmelikle, tedavi amacıyla kullanılan ruhsatlı tıbbi bitki çayları ile gıda amaçlı bitki ve meyve çayları arasında mevzuat açısından net ayrım yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görev alanındaki gıda amaçlı bitki ve meyve çaylarının market, aktar ve benzeri satış noktalarında satışı devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tıbbi bitki çayları ise yalnızca eczanelerden temin edilebilecek.

Ruhsat ve üretimde yeni kriterler

Yeni düzenleme kapsamında ruhsat başvurusu yapacak gerçek kişilerin ilgili alanlarda lisans mezunu olması, şirketlerin ise yetkili uzman personel istihdam etmesi zorunlu hale getirildi.

Ürünlerin kalite, güvenlilik ve etkililiğine ilişkin raporların da tıp, eczacılık, kimya veya biyoloji alanlarında eğitim almış ve ilgili uzmanlığa ya da fitoterapi sertifikasına sahip kişiler tarafından hazırlanması şartı getirildi.

Yönetmelikle ayrıca ambalaj standartları yeniden belirlenirken, Türkiye'ye özgü endemik bitkilerin bilimsel kriterler çerçevesinde tıbbi bitki çayı üretiminde kullanılmasının önü açıldı.