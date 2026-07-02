Türkiye sıcak havanın etkisi altında: Termometreler 40 dereceyi geçecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, kuzey, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında; Ege'de Kütahya çevrelerinde; Batı Karadeniz'de ise Bolu ve Karabük çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Yağış beklenmeyen bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40, Malatya'da 38, Gaziantep, Mardin ve Amasya'da 37, Ankara'da 36, İzmir ve Çanakkale'de 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 32 derece olacak. Antalya'da ise havanın açık ve 30 derece olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahminlere göre herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığını açıkladı.

Rüzgarın ise ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.