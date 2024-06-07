'Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı': Doç. Dr. Mehmet Hakan Şahin

Ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına kurulan ve başkanlığını Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ossama Al-Mefty’in yaptığı kongre, 4-7 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

40 ülkeden 500 beyin cerrahının İstanbul'da buluştuğu kongrede, 300 bilimsel sunum yapıldı. Kongrenin son gününde, 'İntertalamik Adezyonun Mikrocerrahi ve Fiber Yollar Anatomisi' çalışması ile Doç. Dr. Mehmet Hakan Şahin'e 'Yılın En İyi Genç Beyin Cerrahı' ödülü verildi. Şahin'e ödülü, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in çalışma arkadaşı ve ABD'nin önemli beyin cerrahlarından Ossama Al-Mefty tarafından takdim edildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu prestijli ödülün, tıp camiasında genç yeteneklerin başarılarını takdir ettiğini ve onları teşvik ettiğini söyledi.

"Akademik kadromuzla gurur duyuyoruz"

Şahin'in bu ödüle layık görülmesinin, üniversite ve tıp fakültesi adına gurur kaynağı olduğunu, Şahin'in azmi, çalışkanlığı ve bilimsel katkılarıyla ödülü fazlasıyla hak ettiğini belirten Çomaklı, "Bu başarı, aynı zamanda üniversitemizdeki eğitim ve araştırma kalitesinin de bir göstergesidir. Şahin'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversite olarak bilimsel araştırmalara ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz. Bilim ve teknolojiye dayalı gelişmelerin öncüsü olan akademik kadromuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin de ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirterek, destekleri için üniversite yönetimine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Şahin, ödülün kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu, beyin cerrahisi alanında daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti.