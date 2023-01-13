5,5 milyon liraya yenilenen spor kompleksi hizmete açıldı

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi'ndeki yüzme havuzu, spor salonu, hentbol, voleybol ve basketbol sahaları, açık ve kapalı tenis kortlarının da bulunduğu kompleksin açılışında, tesisin spor şehri Trabzon'a yeni sportif başarılar anlamında faydalı olacağını söyledi.

Sportif altyapıda Türkiye'de önemli adımlar atıldığına işaret eden Hökelekli, "Devletimiz son yıllarda bütün yurdumuzda birçok modern spor tesisini hayata geçirdi. Her ile tesis kazandırdı. Bu anlamda oldukça yeterliyiz. Tesisin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, spor kompleksinde engelli sporcuların ve dezavantajlı grupların daha fazla spor faaliyetlerinde bulunabileceklerini ifade etti.

Engelli sporcuların ve kadınların yüzmek için tesis talebinde bulunduğunu da anlatan Genç, "Spor kulüplerimizin, öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın ve dezavantajlı bireylerin istifade etmesi için burayı hazırladık. Şu anda süper ligde mücadele eden ampute futbol takımımız ve kendi süper liginde mücadele eden işitme engelliler futbol takımlarımız var. Bu yıl da kadınlar hentbol takımını devraldık. Onlara da destek veriyoruz" diye konuştu.

Genç, 5,5 milyon liralık yatırımla faaliyete başlayan kompleksin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile davetlilerin de katıldığı tören, mehter gösterisi ve dua edilmesinin ardından tamamlandı.