ABB otoparklarında 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

ABB Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda 10'uncu birleşim için toplandı.

Gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamaya sunan Işık, ABB mülkiyetinde olup iştiraki olan BELTAŞ AŞ'nin sorumluluğundaki otoparklarda 2024 yılında uygulanacak ücretlerin belirlenmesini içeren komisyon raporunu müzakereye açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB yönetimi 2019'da iş başına geldiğinde otopark ücretleri Ankara'da 1 lira olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, otopark ücretlerinde yapılan fiyat artışına tepki gösterdi. Yalçın, "Bu artışlara baktığımızda bolluk, bereket ve huzur vaadi ile Ankara'ya belediye başkanı olarak seçilen belediye başkanının yönetimindeki ABB'nin durumu içler acısıdır. Takdir milletimizindir." dedi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık'ın oylamaya sunduğu ve oy çokluğuyla kabul edilen yeni otopark ücret tarifesine göre, yol boyu otopark tarifesi, 0-15 dakika ücretsiz olurken 15 dakika ile 1 saat arası 20 liradan 35 liraya, 1-2 saat arası 25 liradan 40 liraya, 2-6 saat arası 30 liradan 50 liraya, 6-9 saat arası 35 liradan 60 liraya ve 9 ile 24 saat arasında 45 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Açık otoparklardaki tarife ise 0-1 saat arası 25 liradan 35 liraya, 1-4 saat arası 30 liradan 40 liraya, 4-8 saat arası 35 liradan 50 liraya, 8-12 saat arası 40 liradan 60 liraya ve 12-24 saat arası 50 liradan 75 liraya yükseltildi.

Kapalı otoparklar için yapılan düzenlemede de 0-1 saat arası 30 liradan 40 liraya, 1-4 saat arası 35 liradan 50 liraya, 4-9 saat arası 40 liradan 65 liraya çıkarıldı, 9-24 saat arası ise 80 lira olarak belirlendi.

Öte yandan rekreasyon alanlarındaki 0-24 saat arası için 20 lira olan giriş ücreti 40 liraya yükseltildi.

2023 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakereye açan Işık, bütçe kesin hesabına ilişkin ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hümeyra Buksur'a söz verdi.

Buksur, hazırlanan komisyon raporu hakkında üyelere bilgi vererek çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazı meclis üyeleri ile birlikte mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri de söz alarak, görüşmelere açılan bütçe kesin hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katip üyelerin, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okumasının ardından yapılan oylamada, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.