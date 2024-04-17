Adana Çiftçiler Birliği’nden çiğ süt zammına tepki geldi

Ziya İPEK

Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, USK’nın çiğ süt mart ayı üretim maliyetini 12 lira 31 kuruş olarak açıkladığını enflasyonun yüzde 60 olduğu bir ortamda ise yüzde 19 kar payı ile yeni fiyatı belirlediğini kaydetti. Doğru, “Sanayicinin yönettiği USK’dan başka bir şey de bekleyemezdik.

Yazık, olan yine anaç ineklere olacak” diye tepki gösterdi. USK, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirledi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığında, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için ise 22 kuruş fark verilecek.