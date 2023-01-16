Adana Havalimanı 2022’de 3.8 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çukurova Havalimanı’nın hizmete girmesiyle kapanması beklenen Adana Havalimanı’nda Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 263 bin 642, dış hat yolcu trafiği 49 bin 193 olmak üzere toplam 312 bin 835 yolcuya hizmet verildi.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda 3 bin 151 ton olarak gerçekleşti. Uçak trafiği 44 bin 158, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 44 bin 655 ton olarak gerçekleşti.

ADANA