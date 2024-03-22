Adana, kimya alanında başkent olacak

Ziya İPEK

Adana’da Model Fabrika ve Kalkınma Ajansı Projeleri’nin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya ve çimento üretiminde Avrupa’da birinci olduğunu bildirdi.

22 yıl içinde organize sanayi bölgesi sayısını 192’den 361’e çıkardıklarını, organize sanayi bölgelerinde üretimde olan sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine; istihdamı 415 binden 2,6 milyona yükselttiklerini kaydetti. “Üretimi, ekonomisi, sanayisi, teknolojik alt yapısı her geçen gün gelişen, büyüyen bir Türkiye var” diyen Kacır, Adana’da son 22 yılda düzenledikleri 2 bin 470 yatırım teşvik belgesiyle 463 milyar lira yatırımın ve 74 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını vurguladı.

Adana’da 35 bin KOBİ’ye 4,7 milyar lira destek sağladıklarını ve büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörü KOBİ’lere can suyu olduklarını aktaran Kacır, Türkiye sanayinin öncü şehirlerinden Adana’ya 2 organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdıklarını, organize sanayi bölgelerinde 30 bin ilave istihdam oluşturduklarını anlattı.

Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün öneminin daha da arttığını, işletmelerin rekabetçiliklerini ve verimliliklerini artırmak için ortak kullanım alanları oluşturduklarına dikkat çeken Kacır, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Adana Sanayi Odası Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile işletmelerimizi ve iş gücümüzü yenilikçi teknolojiler ve yalın üretim yöntemleriyle buluşturuyoruz. İşletmelerimize rehberlik ediyoruz.

Yaklaşık 65 milyon lira yatırımla kurulan bu tesiste; çalışanlara gerçek bir üretim ortamında yeni üretim tekniklerini deneyimleme ve işletmelere ise operasyonlarını mükemmelleştirme imkânı sunuyoruz. İşletmelerin su ve enerji verimliliklerini artırmak üzere danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, yenilikçi çözümler üretebilen ve dijital dönüşümü kendi lehine kullanabilen bir iş gücü ve işletme yapısını kuruyoruz” diye konuştu.

"Yeni yatırımlar çarpan etkisiyle artacak"

Kacır, ülkemizin stratejik boru hatlarının kesişim noktasında yer alan Adana’da “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi” kurduklarını, merkezde mevcutta ithal edilen kimya ürünlerinin Türkiye’de üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Sanayicilere, katma değeri yüksek kimyasal ürünlerin ülkemizde üretiminde ihtiyaç duyulacak bilgi ve deneyimi sunduklarına dikkat çeken Kacır, “Önümüzdeki dönemde, “Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi” başta olmak üzere şehrimize kazandıracağımız yeni yatırımlarla hem ülkemizin cari açığını azaltacak hem de Adana’mızı Türkiye’de kimya sektörünün başkenti hâline getireceğiz. İnanıyorum ki, kurduğumuz bu altyapı, şehrimizde üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yeni yatırımlar için çarpan etkisi oluşturacak.

Adana ikinci büyük yatırım havzası olmaya aday

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci büyük yatırım havzası olmaya aday Doğu Akdeniz'in kalbinde yer alan Adana'nın stratejik konumu, gelişmiş sanayi ve ticaret altyapısı ile üretim kapasitesinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik için önemli avantajlar sağladığını bildirdi.

Kıvanç, Adana’ya paslanmaz çelik üretim tesisi istedi

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, dünyada krom cevheri üretimi sıralamasında önemli bir yere sahip Türkiye’de, Adana'nın kuzeyindeki Aladağ ilçesinin dünyanın en zengin krom yataklarına sahip olduğunu anımsatarak, paslanmaz çelik üretiminde dışa bağımlılıktan kurtulmak için kamu- özel sektör iş birliği içinde üretim tesisi yapılmasını istedi. Kıvanç, “Aladağ’da milyonlarca ton rezervi bulunan madenin tonunu 150 dolara ihraç edip 4-5 bin dolara ‘paslanmaz çelik’ olarak ithal ediyoruz. Bölgemizde en çok üretilen krom madenlerinden paslanmaz çelik üretimi yapılabilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde yatırım yapılmasını bekliyoruz” dedi.