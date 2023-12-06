Adana’da yılda 40 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacak

Adana’da yılda 40 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak proje devreye girdi. Projeye ilişkin konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 12 adet ölçüm bölgesinde yılda yaklaşık 1,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını anımsatarak, sistem sayesinde 500-600 milyon lira tutarında yatırımla hayata geçirilebilen arıtma tesisi maliyetinden de kurtulduklarını bildirdi.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin D-400 Karayolu altında kalan bölgelerinde su kayıplarının azaltılması amacıyla hayata geçirilen, “Su Kayıplarının Azaltılması Projesi” kapsamında 40 adet daraltılmış ölçüm alanı oluşturuldu. Su kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan işlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yapılan, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ SCADA Kontrol Merkezi törenle hizmete girdi.

Adana’nın 3 aylık suyunu karşılayabilecek tasarruf

Proje ile Adana’nın yüzde 17’sini kapsayan su kullanım alanında, nerede ve ne kadar su kullanıldığının belirlendiğini ve kaçak tespitinin yapıldığını kaydeden Başkan Karalar, 12 adet ölçüm bölgesinde basınç yönetimiyle yılda 1,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını, sistemin tam devreye girmesi halinde yılda 7 milyon metreküp su tasarrufu sağlanabileceğine değindi. Karalar, “Sistemle günde 20 bin metreküp su kazanılarak artan ihtiyaca cevap verilecek. Adana’nın tamamı bu sistemle kontrol edildiğinde yılda yaklaşık 40 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Bu da Adana’nın 3 ayda kullandığı su miktarına eş değer” diye konuştu.

“Küresel ısınmaya karşı mücadele ediyoruz”

Karalar, kuraklığın, su sıkıntısının, iklim değişikliğinin konuşulduğu günümüzde, sistemin sağladığı faydaların paranın ötesinde olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, emeği geçen herkesi kutladı. ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş, işe 2020 yılında başladıklarını, D-400 karayolunun güneyinde 150 bin abonenin tamamını sisteme aktardıklarını dile getirdi.

Basınçla ilgili kontrolü yapay zekâ çözecek

Zeydan Karalar, Su Kayıplarının Azaltılması Projesi kapsamında hizmete açılan merkezde, basınçla ilgili kontrolü yapay zekânın gerçekleştireceğini kaydederek, bu sayede hata payının ortadan kalkacağını bildirdi. Göç ve artan nüfusla birlikte Çatalan’dan şehre sağlanan içme suyunun yeterli olmayacağını gözlemlediklerini ve yeni arıtmalarla içme suyunu arıtmayı düşündüklerine dikkat çeken Karalar, “Bu sistemle en azından bir müddet arıtmaya ihtiyaç olmayacak. Uzaktan İzleme ve Denetleme Sistemi Kontrol Merkezi ile yeni bir arıtma yapmak ihtiyacından da Adana’yı kurtardık” dedi.