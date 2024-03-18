Alnimizin akıyla Karatay aşkıyla 5 yıl geride kaldı

Geride kalan 5 yılda geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte birçok önemli proje ve yatırımlara imza attıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Bugün geldiğimiz noktada, yüzünü Türkiye Yüzyılı’nın en yüksek burçlarına dönmüş, her alanda gelişen bir Karatay var. 2019’da Karatay için 73 proje belirlemiştik.

5 yılda 241 yatırımı yani hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay’a kazandırdık. Tüm bu yatırımlarımızı da yüzde 100 öz kaynaklarımızla hayata geçirdik” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl” temasıyla 5 yıl değerlendirme programı düzenledi.

Artık yüzünü türkiye yüzyılı’nın en yüksek burçlarına dönmüş, her alanda gelişen bir karatay var

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi’ndeki “Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl” programında, belediye olarak geride kalan 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalarını anlattı. Başkan Hasan Kılca sunumunun başında; “Karatay’ımızdaki görev süremizde 5 yılı geride bıraktık.

Geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek nitelikte proje ve yatırımlar yaparak tüm vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşamın temellerini sağlamlaştırdık. Şükürler olsun ki bugün geldiğimiz noktada, yüzünü Türkiye Yüzyılı’nın en yüksek burçlarına dönmüş, her alanda gelişen bir Karatay’dan kıvançla bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

5 yılda 1200 km’lik yol çalışmasını Karatay’ımıza kazandırdık

2 bin 746 kilometrekareyle Karatay’ın şehrin en büyük sorumluluk sahalarının başında geldiğini belirten Hasan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü; “Geride kalan 5 yılda toplamda 1200 km’lik yol çalışmasını Karatay’ımıza kazandırdık. 1008 noktada sıcak asfalt serimi yaptık.

Karatay’ımızda altyapı çalışmaları tamamlanan alanlarda 900 bin tonu aşan sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Özellikle sanayi bölgelerimizde yoğun bir dönemi geride bıraktık. 60’ın üzerinde sanayi sitemiz var. Ekiplerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sanayilerimizin toplamda 129 ayrı bölgesinde yürüttük.”

Eğitimin Karatay’daki yeri bambaşka

Karatay Belediyesi olarak her alana önem verdiklerini, eğitimin ise kendileri için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Kılca; “Karatay’ımıza 5 yılda 16 yeni okul ve eğitim tesisi kazandırdık. Karatay Bilim ve Sanat Merkezimizi, 24 Derslikli Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulumuzu, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulumuzu, Köprübaşı Mevlana Anaokulumuzu ve Hamzaoğlu Anaokulumuzu hizmete sunduk. Kızören Lisesi’ni tamamladık. Nakipoğlu Mahallesi’nde 24 derslikli ilkokul binasını büyük oranda tamamladık. Böylece Karatay’ımıza 121 dersliği kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

En yüksek bütçeli yatırımlarımız spora ve sporcuya

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, spora ve sporcuya da güçlü yatırımlar yaptıklarını aktardı. Başkan Hasan Kılca şunları söyledi; “Karatay Spor Merkezi, belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı. Saraçoğlu Mahallemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait Atış Poligonu’na sporcularımız ve antrenörlerimiz için sosyal tesis binası kazandırdık.

Bir diğer spor salonu yatırımımızı da Çimenlik Mahallemize kazandırdık. Spor yatırımlarımızı farklı projelerle çeşitlendirdik. Buna en yakın örnek Karatay Kapalı Tenis Kortu oldu. Göreve geldiğimizde büyük bölümü okullarımızın bahçelerini kapsayacak şekilde 30 yeni halı saha yapacağız demiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik ve 30 halı sahamızın toplu açılışını gerçekleştirdik.”

Birbirinden özel yatırımlarımızla Karatay’ımıza değer kattık

Hasan Kılca, Karatay’a değer katan özel projelere de değindi. Kılca; “Şehrimize değer, insanımıza fayda sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi büyük oranda tamamladık. Tesis, Konya’mızın ilk; Türkiye’nin ise en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bir diğer özel tesisimiz olan Karatay Aşevi’mizi 2023 yılında tamamladık ve hizmete sunduk.

Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizi 2020’de tamamlayarak Emniyet Teşkilatımızın hizmetine sunduk. Karatay Belediyesi olarak şehrimizin markası olan Karatay Termal Tatil Köyümüzü 2020 yılında kazandırdık. Tesisimiz bugüne kadar 246 bine yakın misafir ağırladı” dedi.

Yatırımlarımızla şehrimizin sağlık altyapısı her geçen gün güçleniyor

Sağlık yatırımlarıyla şehrin sağlık altyapısına katkı sunduklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şunları söyledi; “5 bölgemizde sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi ve sağlık evi niteliğinde inşa ettiğimiz sağlık tesislerimizde on binlerce vatandaşımıza 300 bin işlemin üzerinde konforlu sağlık hizmetine katkı sunduk.

Nakipoğlu Mahallemize kazandırdığımız tesise görevi başında şehit edilen Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın adını verdik. Selim Sultan ve Karakulak Mahallelerimize 2 yeni aile sağlığı yatırımı kazandırdık.

Hayırsever Katırcı ailesinin katkılarıyla Akabe Mahallemizde bir sağlık merkezi kazandırdık Doğuş Mahallemizde Hatice ve Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin ve Sedirler Mahallemizde Sedirler Aile Sağlığı Merkezi’nin de inşaatları devam ediyor. Hayıroğlu Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisin içerisine sağlık evi kazandırdık.”

Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımızla çevremiz kazandı

Çevre dostu projelerle doğanın korunmasına büyük katkı sunduklarını aktaran Başkan Hasan Kılca; “4 noktada güneş panellerinden oluşan enerji santralimiz var. Belediyemizin ve bağlı birimlerimizin elektrik enerjisi ihtiyacının çok büyük bir bölümünü bu santrallerimizden karşılıyoruz. İlçemizde iki ayrı bölgeye Atığın Sıfır Noktası kurduk. İlçemiz genelinde 2 bin 200 noktaya atık ilaç, pil, yağ, giysi, zirai atık ve benzeri kumbaralar yerleştirdik.

İlçemiz genelinde 42 bin hane ve iş yerine sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdik. Sıfır Atık Eylem Planı uygulamalarımız sonucunda; 223 bin ağacın kesilmesini önledik, 74 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladık, 3 milyon kilogram sera gazı salınımını engelledik, 367 bin metreküp suyun kirlenmesini önledik” dedi.

Karatay’a 5 yılda 119 yeni park, 1 milyon metrekare yeni yeşil alan

Hasan Kılca, Karatay’a son 5 yılda 119 yeni park ve yeşil alan kazandırdıklarını söyledi. Kılca, sözlerine şöyle devam etti; “İlçemize 119 yeni park ve yeşil alan kazandırdık. 19 noktada yeşil kuşak park çalışması yaptık. 2019 yılında ilk fidelerini diktiğimiz Karatay Lavanta Bahçelerimiz bugün geldiğimiz noktada her yıl yüzbinlerce misafir ağırlayan önemli bir merkez oldu.

Karaaslan Mahallemizdeki bu güzelliğimizin yanına bir de gül parkı ekledik. Parkımızda 190 türde 50 bini aşkın gül fidesi yer alıyor. Temalı parklarımıza güzel örneklerden biri de Trafik Eğitim Parkımız oldu. Park ve yeşil alan çalışmalarımızla son 5 yılda toplamda 1 milyon metrekare yeni yeşil alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.”

Hemşehrilerimiz kafe Karatay’ı çok sevdi

Kafe Karatay markasını kısa sürede 8 bölgede hizmete sunduklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Kafe Karataylarımızı Ulubatlı Hasan, Çelebi, Büyüksinan, Trafik Parkı, Adalet Parkı ve Ahmet Çalık Parkı gibi dev parklarımızın merkezlerine ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ile Hoş Kubbe Millet Kıraathanesi’nde konumlandırdık. Hemşehrilerimizin çok sevdiği mekanlarımıza yeni şubeler eklemeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

5 yılda Karatay’ımızın her köşesini tesislerle donattık

Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın 22 mahallesine tesis kazandırdıklarını belirterek şunları ifade etti; “İsmil’de 30 iş yerinden oluşan çarşımızı ve fırınımızı, Mengene, Doğuş ve Başak Mahallelerimizde konak ve iş yerlerimizi, Hayıroğlu, Akörenkışla, Yağlıbayat, Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Ortakonak, Yavşankuyu, Divanlar, Ağsaklı, Yarma, Ovakavağı, Katrancı ve Başgötüren Mahallelerimizde iş yerleri ve çok amaçlı salonlardan oluşan sosyal tesislerimizi tamamladık ve hizmete açtık.”

Bizim kadim Karatay’a vefamız var

800 yıllık tarihi Obruk Hanı’nı restore ederek çevre düzenleme çalışmalarının ilk etabını tamamladıklarını Savatra Antik Kenti’ni gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Hasan Kılca; “Hz. Mevlana Türbesi’nin arkasında toplamda 250 bin metrekarelik yenileme alanı içerisinde çok büyük bir dönüşüm projesi uyguluyoruz.

Türbe arkasından Ali Ulvi Kurucu Caddesi’ne kadar uzanan bölgeyi içine alan bu büyük alanda projemizi hazırladık. Türbe arkasında bugüne kadar 100 bin metrekarelik alanın kamulaştırmasını yaptık. Bölgedeki kamulaştırma oranımız yüzde 100’e ulaşmış durumda. Bu çalışmamızın güncel değeri ise tam 4 milyar lira” dedi.

Kentsel dönüşüm ve yatay şehirleşme adımlarımızı attık

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği 4 bölgede kooperatif kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Kılca şöyle devam etti; “Son 5 yılda kurulan 4 kooperatifimizle 113 bin metrekarelik alanda bin 392 konut üretiyoruz. Bu toplu konut hamleleriyle ilçemizin konut arzına önemli oranda katkılar sağladık ve kentsel dönüşüm bölgelerinde düzenli yapılaşmanın hızlanmasına destek olduk.”

Karatay, kültür ve sanatin her alaninda var

Kültürel belediyecilik alanındaki çalışmalarını da anlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “2019’dan beri her yıl Konya Âşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile birlikte her yıl düzenlediğimiz Konya Şiir Şölenlerimizde sözün ustalarını ağırlıyoruz Ezgi ve sanat müziği konserlerimizi, kültür gezilerimizi, tiyatrolarımızı, sergilerimizi ve daha birçok etkinliğimizi geride kalan 5 yılda vatandaşlarımızla buluşturduk” dedi.

Üreten Belediye; Karatay

Başkan Hasan Kılca, büyük ihtiyaç olan kilitli parkeyi belediye olarak ürettiklerinin altını çizerek şöyle devam etti; “Bu sayede piyasa değeri 20 milyon lirayı aşan tasarruf sağladık. Karatay Halk Ekmek Fabrikası ile günde 2 bin vatandaşımıza glütensiz ekmek arzı sağlıyoruz. Konya’mızın dışında Antalya, Sivas, Çorum gibi birçok şehre de bu alanda destek oluyoruz.”

Belediye tesislerimizi, makina parkımızı güçlendirdik

Saatte 240 ton kapasiteli Yeni Asfalt Plenti’ni ve analiz laboratuvarını kurduklarını söyleyen Hasan Kılca; “Saha çalışmalarımızın merkezi konumunda olan Tatlıcak Tesisleri’mizdeki hizmet binamız ile Park ve Bahçeler Hizmet Binamızı tamamlayarak çalışma arkadaşlarımızın hizmetine sunduk. 5 Yılda toplamda 177 yeni iş makinesi ve araçla makine parkımızı güçlendirdik” dedi.

241 yatırımın tamamını % 100 öz kaynaklarımızla hayata geçirdik

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sunumunu şöyle tamamladı; “2019’da göreve gelmeden önce Karatay’ımız için 73 proje belirlemiştik. Bu 5 yılda şehrimize 241 yatırımı yani hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay’ımıza kazandırdık. En önemlisi de yatırımlarımızın tamamını %100 öz kaynaklarımızla yaptık.

Bunun da bereketini fazlasıyla yaşadık. Sözün özü; ‘Alnımızın Akıyla, Karatay Aşkıyla 5 yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir yolculuk var. Bizleri yeniden bu göreve layık görerek onurlandıran AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum.”