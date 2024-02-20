“Altyapısı bitmeyen alanlar imara açılmasın”

Ziya İPEK

Adana Ticaret Odası, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde şehrin sorunlarına çözüm bulmak adına sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda şehrin sorunlarını değerlendiren Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, konut üretilmesi planlanan altyapı alanlarının tamamlanarak imara açılması gerektiğini belirtti.

Yücel Bayram, bu sebeple ortaya çıkan altyapı sorunlarının hem konut üretimi yapan müteahhitleri hem de vatandaşı zorda bıraktığını söyledi. Bayram, yeni seçilecek belediye başkanlarına şehrin çözüm bekleyen sorunlarını içeren ayrıca çözüm için de yol gösteren bir dosya sunacaklarını belirterek, “Adana’nın daha iyi bir şehir olmasını sağlayacak talepte bulunmaktan çekinmem” dedi.

“Adana’nın acil bir master plana ihtiyacı var”

Bayram, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Adana Ticaret Odası’nda 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, sivil toplum temsilcileri ile iş birliği içinde şehrin sorunlarına yönelik bir dosya hazırladıklarını kaydetti. Adana’nın iş hacminin gelişmesinden, kalkınmasından ve büyümesinden sorumlu olduklarını dile getiren Bayram, “Belediye başkan adaylarından birisi ne yapacağını söylemiyor.

Büyükşehir için ilçeler için de aynı şeyler geçerli. Amacımız hiçbir adaya, hiçbir partiye taraf olmak değil” diye konuştu. Büyükşehir belediye başkanlarının bir şehrin amiri veya abisi olduğunu anımsatan Yücel Bayram, gelişmiş ve hayranlıkla izlenen illere bakıldığında belediye başkanlarının etkisinin yüzde 80 dolayında olduğunu bildirdi.

Bayram, Adana Ticaret Odası’na kayıtlı 6 bine yakın müteahhit bulunduğunu anımsatarak, “Artık Adana'da imara açılacak alanların altyapısı tamamlanmadan ruhsat verilmesini istemiyoruz. Sarıçam ve Kabasakal örneğinde olduğu gibi bu şehirde foseptik çukuruyla apartman istemiyoruz. Adana'nın çok acilen master plana ihtiyacı ve master planla beraber ulaşım master planlarına ihtiyacı var. Bunlar bizim çok acil isteklerimiz” ifadelerini kullandı.

Raylı sistem çalışması bekleniyor

Türkiye'de raylı sistemi olmayan nadir illerden birinin Adana olduğunu kaydeden Bayram, seçilecek belediye başkanlarından Ruh Sağlığı Hastanesi’nden başlayıp Adana Yeni Şehir Stadı’nda son bulacak bir raylı sistem çalışması başlatılmasını beklediklerini, bunun da 2-3 yılda hizmete sunulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Seyhan Nehri’nin Tuna Nehri’nden 17 kilometre daha uzun olduğunu, her türlü aktiviteye uygun olduğunu ancak yeterince kullanılmadığını dile getiren Yücel Bayram, Seyhan nehrinin Seyhan Baraj Gölü ile beraber ıslah edilerek insanların nefes alacağı alanlar oluşturulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarının da yapılması isteyen Yücel Bayram, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda ve Mithat Özsan Bulvarı’nda kat sayısı aynı, dış cephesi aynı, boyası aynı örnek bulvarlar oluşturulmasını beklediklerini anlattı. Bayram, belirledikleri öncelikli konuları Adana Ticaret Odası’nı ziyarete gelecek her belediye başkanına anlatarak veya dosya halinde sunarak, yapılmasını belirledikleri çalışmalar için “söz almak” istediklerini sözlerine ekledi.

Sivil toplum kuruluşlarından destek

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de birliktelikle bir başlangıç yapmanın önemine işaret ederek, önerilerden daha güçlü bir altyapı ve yaptırım gücünün ortaya çıkabileceğini, bu konuda Adana'nın gelişimine katkı konusunda daha faydalı olma şansı yakalanabileceğini dile getirdi. Yücel Bayram’ın açıklamasına MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir, DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhat Aydoğan, İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı, Adana Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Can Boğa ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Vedat Gizer de desteklerini belirtti.