Alucra’ya 3.3 megavatlık güneş enerjisi yatırımı

İkisu bölgesinden getirecekleri ve 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan bir proje ile ilerlediklerini duyuran Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projenin uygulanacağı taşınmazlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan acele kamulaştırma kararı çıktığını belirtti. 70 kilometre uzaklıkta bulunan İkisu bölgesinden başlayan ve Giresun Merkez, Dereli, Duroğlu ve Keşap’ı kapsayan projenin hizmete girmesiyle elektrik pompalarının devreden çıkacağını ve önemli bir tasarruf elde edeceklerini, bu konuyla paralel olarak bir projeyi daha hayata geçirerek, Alucra’ya bir GES kurulacağını aktardı.

35 milyon TL'lik kaynak

Zeytinlik bölgesinde devam eden bir çalışmalarından da söz eden Şenlikoğlu, bu çalışmanın tescilli eserlerin tamiratı ve bazıları sonradan oluşan, bölgeye görsel olarak zarar veren binaların bir kısmının kamulaştırılması şeklinde olacağını belirtti. Projenin Valilik bünyesinden devam ettiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un projeyi Belediyenin yürütmesini istediğini ve 35 milyon TL de kaynak çıkarıldığını dile getirdi.

Zeytinlik bölgesinde bulunan Necati Bey İlkokulu projesinin de kendilerine devredildiğini aktaran Başkan Aytekin Şenlikoğlu, orada doğanın ruhuna uygun bir şekilde tesisleşme yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Kale Bölgesinde eski itfaiye yanından inen yol ile eski adliye binasının oraya kadar olan yol arası toplamda yaklaşık 40 dönümlük bir alan olduğunu, bu alan üzerinde devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması olduğunu söyleyen Şenlikoğlu, şöyle devam etti: “Orada 14 civarında tescilli eser var bunun yaklaşık 6 tanesi projelendirildi, diğer kalan 8 civarındaki eser ise Anıtlar Kurulu’na sunuldu.

Ayrıca bir tanesi de bu binada ihale aşamasına geldi. Şimdi ilk ihaleyi yaparak ilk tescilli eserden dönüşüme başlıyoruz. Üst bölgelerde ise yolu olmayan hatta bazılarının taban mülkiyeti de olmayan eski binalar var. Oradaki arkadaşlarımızla görüşeceğiz. İsteyene dairelerini isteyene ya da isteyene paralarını temin ederek kamulaştırma bedelini ödeyerek hızlı bir şekilde kentsel dönüşümüne başlayacağız.’’

"Projeye son noktayı koyacağız"

“Dal-Çık Projesi için Ankara’da Bakanlık ve Genel Müdürlük nezdinde bir görüşme daha gerçekleştirdiklerini ve her şeyin olumlu gittiğini aktaran Başkan Aytekin Şenlikoğlu, şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Giresun’a davet ederek bu projeye son noktayı koyacaklarını ve ardından ihale aşamasına geçeceklerini duyurdu.

Plajlar Bölgesi ikinci etap projesinin Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını ve işletmesinin de Bakanlık tarafından yürütüleceğini dile getiren Şenlikoğlu, “Proje içerisinde bungalov evler ve sosyal tesiste yer alacak. Millet Bahçesinin ihalesi yeniden gerçekleşti ve yakın zamanda yüklenici firma tarafından yapım çalışmalarına başlanacak. Yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçireceğimiz Düşünce Okulu’nun açılışını da 17 Ocak günü gerçekleştireceğiz” dedi.

GİRESUN